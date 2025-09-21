Trump: "Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a Estados Unidos, ¡van a suceder cosas malas!"

Donald Trump lanzó una fuerte amenaza este sábado 20 de septiembre contra las autoridades talibanas. “Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, Estados Unidos, ¡van a suceder cosas malas!”, escribió el presidente norteamericano en su cuenta oficial de la red Truth Social.

El jueves pasado, el mandatario ya había anunciado que su Gobierno quería recuperar el control de esta base que no se usa desde agosto de 2021, cuando los talibanes recuperaron el poder en Afganistán.

En una rueda de prensa, Trump definió a la base de Bagram como “una de las más grandes del mundo”, y denunció que fue cedida “a cambio de nada”. Luego adelantó: “Vamos a intentar recuperarla. Eso podría ser una pequeña exclusiva”. Consultado sobre cómo sería ese trato, el presidente remarcó que podía llegar a un acuerdo con el gobierno talibán porque “necesitan cosas de nosotros”.

Un hecho poco citado es que la base de Bagram fue levantada en la década del cincuenta por la Unión Soviética, pero en 2001, tras la caída de los talibanes, Norteamérica se hizo cargo de ella y aumentó considerablemente su tamaño.

Trump cuestionó a los medios que critican sus declaraciones

El presidente declaró en la Casa Blanca que es “una persona que está muy a favor de la libertad de expresión”, pero luego cuestionó a los medios porque “cogen una historia positiva y la hacen negativa. Las historias son el 90% negativas, dicen que el 97%. Creo personalmente que eso es realmente ilegal”.

Y agregó: “Acabo de ganar las elecciones. Tuve que pasar por eso durante las elecciones. Creo que es un milagro que pueda ganar. Cogen grandes historias y las convierten en algo malo constantemente. Es lo que hacen. Creo que es muy triste. Creo que las informaciones deberían ser al menos precisas hasta determinado punto”.

Trump afirmó que “cuando alguien recibe un 97 por ciento de historias negativas, no se trata de libertad de expresión. Ya no es nada, es engañar. Se convierten en miembros del Comité Nacional Demócrata”.

