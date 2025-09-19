Ticket-Trump a USA: tarjeta de residencia dorada (US$ 1.000.000) y 'promo' de US$ 100.000 anual por la visa H1-B

Donald Trump creó este viernes 19 de septiembre un nuevo programa de residencia llamado “Tarjeta Dorada” que le costará un millón de dólares a una persona y 2 millones, en caso de que el individuo sea patrocinado por una compañía. El presidente norteamericano también declaró que, para contratar trabajadores extranjeros cualificados a través de la visa H-1B, se deberán pagar 100.000 dólares por año (actualmente el valor por este servicio es de 1000 dólares).

El mandatario habló con periodistas en el Despacho Oval sobre la tarjeta dorada y aseguró que el proyecto “va a ser tremendamente exitoso”. Luego, Will Scharf, sus asistentes, dio más detalles al respecto: "Mediante un pago de un millón de dólares al Tesoro de los Estados Unidos, o si una corporación los está patrocinando, dos millones, (esos aspirantes) tendrán acceso a un tratamiento acelerado de visas como parte de este nuevo programa de Tarjeta Dorada”.

Los extranjeros patrocinados por un empleador pueden acceder a una visa H-1B de tres años, un periodo que luego puede prorrogarse hasta seis años.

El problema del visado de trabajo para extranjeros en Estados Unidos

En su primera presidencia, Trump ya había declarado que pensaba establecer límites mucho más estrictos a la hora de conceder permisos laborales a los extranjeros para proteger a los trabajadores de Norteamérica.

Un detalle a tener en cuenta es que el número de pedidos de visas H1-B creció durante los últimos años y en 2022 tuvo un pico de aprobaciones, durante la presidencia de Joe Biden; por otro lado, el pico de rechazos ocurrió en 2018, durante el primer mandato de Trump.

En 2024, se aprobaron 400.000 visas H1-B, y dos tercios fueron renovaciones. Los empleados provenientes de la India representan el 75% de los beneficiarios de este sistema, esto se debe a que las compañías tecnologías norteamericanas dependen de los expertos de ese país para mantener su nivel de producción a niveles competitivos.

Elon Musk, exfuncionario de Trump, remarcó que Estados Unidos no tiene el número de trabajadores locales necesarios para llenar todas las vacantes ofrecidas en el exigente sector de alta tecnología.

Otro detalle a tener en cuenta es que el mandatario republicano está implementando una implacable operación contra la inmigración ilegal durante su segundo mandato que obligó a muchas personas a volver a sus países de origen, dejando a innumerables empresas norteamericanas sin personal capacitado.

El Departamento de Educación de Estados Unidos sacó un comunicado este viernes declarando que puso a la universidad bajo el estado de “monitoreo de efectivo elevado" (HCM, según sus siglas en inglés). La medida está basada en en “crecientes preocupaciones respecto a la posición financiera” de Harvard.

Con esta modificación, la universidad deberá usar sus fondos para abonar los paquetes de ayuda financiera estudiantil que el gobierno federal prometió. Luego, podrá pedir que ese dinero le sea reembolsado por el Estado.

El departamento de Educación aseguró que “los estudiantes continuarán teniendo acceso a financiamiento federal, pero Harvard estará obligada a cubrir los desembolsos iniciales como una medida de protección para garantizar que gaste los fondos de los contribuyentes de manera responsable”.

Desde el comienzo de su segundo mandato, en enero de este año, Trump acusa a la universidad de promover ideas "woke", el término que se usa para hablar de las políticas que fomenten la diversidad a todo nivel.

