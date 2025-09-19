El ejército estadounidense hundió otra lancha presuntamente vinculada al narcotráfico en el Caribe

Donald Trump compartió este viernes 19 de septiembre, en su cuenta oficial de la red Truth Social, una grabación donde puede verse a las fuerzas militares estadounidenses atacando otra lancha venezolana dedicada, supuestamente, al narcotráfico y en el estallido se dio cuenta de la muerte de sus tres ocupantes.

Aunque el presidente norteamericano no indicó el lugar específico de este nuevo ataque, se descuenta que fue en el Caribe, donde Estados Unidos desplegó buques para luchar contra el tráfico de estupefacientes, al tiempo que amenaza al líder venezolano Nicolás Maduro al considerarlo como jefe del Cartel de los Soles.

El mandatario declaró que los servicios de inteligencia confirmaron que el vehículo llevaba drogas “a lo largo de una conocida ruta del narcotráfico, rumbo a envenenar a los estadounidenses”.

Junto al texto, Trump compartió un video que muestra a la lancha en la mira de un arma sin especificar e, instantes después, la nave estalla al ser alcanzada por los misiles. El presidente agregó que “el ataque mató a tres hombres narcoterroristas a bordo de la embarcación, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque”.

Trump aseguró que Estados Unidos hundió barcos con droga de Venezuela

En reportes anteriores, Trump había anunciado la eliminación de otras embarcaciones supuestamente dedicadas al tráfico de drogas, y con ella la muerte de 14 personas que consideraban vinculadas al narcotráfico. Estas acciones forman parte del despliegue militar (8 buques de guerra, 1 submarino nuclear, 10 cazas de combate) que el mandatario norteamericano colocó, desde comienzos de septiembre, frente a la costa de Venezuela, en el Caribe Sur, con el objetivo de combatir el cartel dedicado al narcotráfico que, según el referente republicano, lidera Nicolás Maduro, por cuya captura ofrece 50 millones de dólares.

Venezuela acusa a Estados Unidos de librar una “guerra no declarada” en el Caribe

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro, habló de las acciones emprendidas por el ejército norteamericano frente a Venezuela: “Es una guerra no declarada, y ya ustedes ven cómo personas, siendo o no siendo narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe. Ajusticiados, sin derecho a la defensa”.

E ironizó: “Con tanta tecnología y tanto poder y no estar en capacidad de interceptar una embarcación en los espacios acuáticos del mar Caribe”.

Trump anunció un nuevo ataque que provocó tres muertos contra "carteles narcoterroristas" en el Caribe

Además, el fiscal general Tarek William Saab exigió que la ONU intervenga: “El uso de misiles y armas nucleares para asesinar serialmente indefensos pescadores en una pequeña lancha son crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados por la ONU”.

Finalmente, el canciller Yván Gil afirmó que “los mismos oficiales de Estados Unidos aseguran que estas acciones han resultado en asesinatos extrajudiciales de civiles, con la intención de sembrar terror en nuestros pescadores y nuestro pueblo”.

