Maduro decidió que los militares vayan a los barrios para enseñarle a la población a manejar armas

En medio del conflicto que lo enfrenta con Estados Unidos, que desplegó buques de guerra en el Caribe, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, declaró este jueves 18 de septiembre, en un acto oficial transmitido por el canal estatal VTV, que mandará militares a los barrios populares para que sus habitantes aprendan a manejar armas.

El mandatario bolivariano explicó: “El próximo sábado 20 de septiembre, los cuarteles, la Fuerza Armada Bolivariana, va al pueblo, va a las comunidades a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron, vecinos y vecinas, en lo que es el manejo del sistema de armas. Va a ser la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados van al pueblo, al barrio, a la comunidad”.

No es la primera medida tomada por Maduro con el objetivo de impedir el supuesto derrocamiento de su gobierno: el pasado miércoles 17 de septiembre, la Fuerza Armada Nacional arrancó tres días de ejercicios militares en la isla caribeña de La Orchila, a 65 kilómetros de Venezuela.

El líder bolivariano dijo sobre estos ejercicios: "Nosotros no nos metemos con nadie, pero nos preparamos por si acasito se necesitara. Lo que hay detrás es un plan imperial para un cambio de régimen e imponer un gobierno títere de Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo que es la mayor reserva del mundo, y el gas, que es la cuarta del mundo. Pero no ha ocurrido ni ocurrirá”.

Por su parte, el vicealmirante Irwin Raúl Pucci explicó que, de las prácticas en La Orchila participarán 22 aeronaves, 12 buques militares y 20 peñeros de la “Milicia especial naval”.

Además, Maduro implementó, la semana pasada, una operación militar de “resistencia”, instalando 284 frentes de batalla por toda Venezuela y haciendo que 25.000 efectivos se desplegaran en las fronteras.

Estas decisiones se tomaron luego que, a comienzos de este mes, Estados Unidos enviara aviones F-35 y una flota naval compuesta por siete barcos y un submarino nuclear al Caribe para combatir, supuestamente, al narcotráfico.

Desde entonces, el ejército norteamericano hundió tres barcos que, supuestamente, llevaban drogas, provocando la muerte de 14 personas. Trump acusa a Maduro de liderar un cartel que envía narcóticos de Venezuela a Estados Unidos, y, por ese motivo, ofreció por su captura 50 millones de dólares.

El gobierno venezolano pidió una investigación sobre los barcos hundidos por Estados Unidos

Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, dio una conferencia de prensa donde negó, de manera terminante, que las naves destruidas por Norteamérica transportaran drogas.

“Con respecto a las tres embarcaciones que ellos dicen, no, es que uno no sabe, uno no sabe, porque dicen que eso llevaba droga, pero ¿quién vio la droga? Dicen que llevaba fentanilo la segunda. ¿De aquí, de Venezuela, fentanilo? Es complicado de creer, muy complicado de creer”, afirmó el funcionario.

Y agregó que, en realidad, su país es uno de los que más combaten el narcotráfico, asegurando que, en lo que va del 2025, ya incautaron más de 60 toneladas de droga.

