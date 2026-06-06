Elecciones en Armenia, bajo la mirada de Rusia y EE.UU.

Armenia celebrará mañana sus elecciones parlamentarias, pero el alcance político de la votación excede la renovación de la Asamblea Nacional. El país llega a las urnas atravesado por las consecuencias de la guerra de 2020 desatada por Azerbaiyán, con apoyo de Turquía, contra Artsaj (Nagorno Karabaj), por la limpieza étnica de la población armenia de ese territorio tras el ataque azerbaiyano de 2023 y por las negociaciones abiertas con Bakú y Ankara. El resultado definirá cuánto margen tendrá el próximo gobierno para avanzar en decisiones que afectan la política exterior, la memoria histórica y la relación de Armenia con su diáspora.

Para la diáspora armenia, que no vota en la República de Armenia ni vive la cotidianeidad del país, la elección no es un hecho distante. Artsaj, el nombre armenio de Nagorno Karabaj, fue durante décadas el centro de un reclamo de autodeterminación y quedó vacío de población armenia tras la ofensiva militar de Azerbaiyán en 2023.

La manera en que Ereván asuma esa pérdida, el derecho al retorno de sus habitantes, el reclamo por los prisioneros armenios detenidos ilegalmente en Bakú, la reforma constitucional exigida por Azerbaiyán y la eventual apertura de fronteras con Turquía son cuestiones que también preocupan a las comunidades armenias dispersas por el mundo.

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El oficialismo de Nikol Pashinyan, actual primer ministro de Armenia, jefe del gobierno durante la guerra de 2020 y candidato a continuar en el poder, centra su campaña en un discurso de paz que deja atrás los derechos históricos de Artsaj como eje de la política exterior.

Para sus críticos, el punto de quiebre fue que, años después de la derrota militar, Pashinyan reconoció la integridad territorial de Azerbaiyán incluyendo a Nagorno Karabaj, una decisión que muchos armenios interpretaron como la renuncia definitiva a una causa nacional. Enfrente tendrá a una oposición fragmentada, con la Alianza Armenia del expresidente Robert Kocharyan y la Federación Revolucionaria Armenia; Armenia Fuerte, vinculada al empresario Samvel Karapetyan y otros espacios que buscan capitalizar el descontento con el rumbo del gobierno.

El oficialismo presenta la elección como una disyuntiva entre paz y guerra, una lectura que la oposición cuestiona. Después de miles de muertos, territorios perdidos y más de cien mil armenios expulsados de Artsaj, la discusión se concentra en otro punto: qué tipo de paz se negocia, con qué garantías, bajo qué presiones y a qué costo para la soberanía, la memoria y la dignidad nacional.

La disputa electoral también se inscribe en un tablero internacional más amplio. Armenia profundizó en los últimos años sus vínculos con los Estados Unidos y la Unión Europea, mientras su relación con Rusia se deterioró de manera visible. Moscú, aliado histórico de Ereván y actor central durante décadas en el Cáucaso Sur, observa con alarma ese desplazamiento.

Al mismo tiempo, Washington busca consolidar una arquitectura regional que incluye proyectos de conectividad como el TRIPP, impulsado por Donald Trump, que es presentado como una ruta de paz y prosperidad.

Para sectores armenios e iraníes, sin embargo, ese esquema también puede facilitar el viejo objetivo de Ankara y Bakú: conectar Turquía con Azerbaiyán y proyectar desde allí una continuidad hacia los países túrquicos de Asia Central a través del territorio armenio. Irán resiste esa posibilidad porque la considera una amenaza a su frontera con Armenia y a su influencia regional.

El resultado electoral no resolverá por sí solo los dilemas de Armenia, pero definirá el margen político del próximo gobierno para avanzar o frenar tres cuestiones centrales: un acuerdo definitivo con Azerbaiyán, una eventual reforma de la Constitución armenia exigida por Bakú y la normalización de relaciones con Turquía, incluida la posible apertura de la frontera cerrada desde 1993.

Para un Estado pequeño como Armenia, rodeado de vecinos hostiles, esas decisiones pueden tener consecuencias directas sobre su seguridad, su política exterior y su relación con la diáspora.

Por eso la elección será observada con atención desde las comunidades armenias de la Argentina y otros centros de la diáspora. La diáspora no vota en Armenia, pero sigue con atención decisiones que también considera propias: la seguridad del Estado armenio, el futuro de Artsaj, la relación con Turquía y Azerbaiyán y la preservación de la memoria histórica.