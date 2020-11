Biden es el nuevo presidente y los memes no perdonaron a Trump

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, obtuvo este sábado 7 de noviembre los electores necesarios y se consagró como presidente electo de Estados Unidos, aunque su rival y postulante a la reelección, Donald Trump, no reconoció su derrota, sino que afirmó haber ganado los comicios y ratificó sus acusaciones por presunto "fraude". Ante esta postura del republicano, en las redes no lo perdonaron y se llenaron de memes burlándose de Trump.

El ex senador, que tuvo como compañera de fórmula a Kamala Harris, pudo remontar el resultado en los estados de Pensilvania y Georgia, lo que le permitió superar los 270 electores que se necesitan para para llegar a la Casa Blanca.

Sin embargo, el magnate aseguró que "esta elección está lejos de terminar", ratificó las denuncias por presunto "fraude" y remarcó: "¡Yo gané esta elección, por mucho!".

El hashtag #ByeByeTrump rápidamente se hizo tendencia en Twitter con varias burlas contra el mandatario que perdió las elecciones tras varios días de incertidumbre que mantuvieron en vilo a Estados Unidos y al mundo entero.

Hasta LeBron James se sumó a los memes y se burló de Trump: “You’re fired” (estás despedido). El basquetbolista de Los Ángeles Lakers siempre fue muy crítico con el presidente y su postura se potenció con la movilización del Black Lives Matter.

El video que The New York Times le hizo a Trump

Mientras Trump se sigue negando a felicitar a Biden, el diario The New York Times le realizó un video donde le pide que sea "un buen perdedor" y asuma la derrota.

Con una voz en off y con imágenes de varios logros y derrotas deportivas de la historia, el video empieza: "En la vida hay ganadores. Y hay perdedores". "Deseabas tanto ganar... y simplemente no estaba destinado a ser. Pero cuando perdés, es importante hacerlo con gracia".

You can do this, @realDonaldTrump. It is important to do it gracefully. https://t.co/LqKaJnAy2S pic.twitter.com/1ClP2J8ZUU — New York Times Opinion (@nytopinion) November 7, 2020

"Hay ejemplos por todos lados", puntualiza el video, y reproduce palabras de la estrella del básquet Michael Jordan tras perder un partido: "Fueron un mejor equipo y jugaron mejor hoy".

"Johnny, de Karate Kid, fue golpeado en la cara y sin embargo dijo '¡buen partido!' Mirá, no es fácil perder, y ahora es tu turno Donald, podés hacerlo", le dicen al presidente. En ese momento, recuerdan a los presidentes o candidatos anteriores que perdieron las elecciones y reconocieron el resultado.

"No soy un buen perdedor, no me gusta perder", dice Trump en una parte del video y desde el The New York Times responden: "Lo sabemos, pero perdiste. Entonces es tiempo de concederlo, es tiempo de ser un buen perdedor".

Los mejores memes sobre las elecciones de Estados Unidos

#ByeByeTrump LOSER



Ganó Biden,



Así sacan a Trump de la Casa Blanca



Uribe, Duque, Cabal y toda la secta del Centro Demoniaco, vaya recójanlo y llévenlo para su casapic.twitter.com/J9ApnbL545 — Pedro Pascasio Guerrero (@PascaGuerrero) November 7, 2020

Biden Presidente electo de los Estados Unidos. 🇺🇲

- Donald Trump en estos momentos. 😂#ByeByeTrump #Election2020 EE.UU pic.twitter.com/hhV7ZPs7e6 — Javier Corona 👑🦁 (@JaviieCorona) November 7, 2020

The Simpsons siempre prediciendo el futuro. Ganó Biden. pic.twitter.com/Rj42BZzydt — Majo Gómez 👐 (@majogomezc07) November 6, 2020

Ganó Biden, perdió Trump, ganó el mundo. pic.twitter.com/LSu5TT8JoI — Bárbara Tijerina (@bartije) November 7, 2020

Algunos usuarios también se refirieron a Melania Trump, la actual primera dama, y comentaron que hasta podría alegrarse del resultado. Los usuarios sostienen que Melania no tenía mucho afecto por Trump y que estuvo estos cuatro años actuando para las cámaras.

melania trump esperando que se confirme que ganó Biden para celebrar que no tendrá que pasar 4 años más fingiendo que ama a trump pic.twitter.com/JVFZRGDDvK — caramelo duro ✨ (@exchileanx) November 6, 2020

Melania Trump esperando que digan que Ganó Biden para celebrar que ya no tiene que fingir amor por Trump pic.twitter.com/zijBa6zMOs — Amy (@amysmassiri) November 6, 2020

melania ahora que gano Biden pic.twitter.com/OpGbBpUrlo — ᴄᴀᴍɪʟᴀ (@camzbermudez) November 7, 2020

Melania Trump ahora mismo en la Casa Blanca: pic.twitter.com/Jsf6kYfAwb — La Maruja Rubia (@lamarujarubia) November 7, 2020

Melania Trump huyendo de la Casa Blanca sin su marido ahora que ya no tiene que fingir públicamente #ByeByeTrump pic.twitter.com/XJm3thF35l — david (@daviiidcarrillo) November 7, 2020

Gana Trump en Florida... pic.twitter.com/JeuErNXKA5 — Santiago Mayor (@SantiMayor) November 4, 2020

Este meme representa a las elecciones de USA 😅😂#Elections2020 pic.twitter.com/K29LwR7TPV — George Duman (@JanduPlus) November 3, 2020

This is how the White House is vibing now #BidenHarris2020 #ByeByeTrump pic.twitter.com/YOupARlXQQ — Asif Ullah (@AsifUllah22) November 7, 2020

EuDr/FF