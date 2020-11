Thomas Shannon: "Brasil debería comprender que hay un cambio político importante"

Noticias Relacionadas Thomas Shannon, el ex secretario de Trump que mantiene informado a Alberto Fernández

"¿La asunción del presidente electo Joe Biden implicará un nuevo estilo de relación de Estados Unidos con América del Sur? ¿Cuáles serán nuevas las prioridades?”. Esas fueron las primeras dos preguntas que le hicieron los especialistas del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (CEBRI), a Thomas Shannon. El diplomático estadounidense es un experto en Latinoamérica y la tarde del miércoles último dialogó, en perfecto portugués, con otras personalidades invitadas por el instituto brasileño. Allí estuvieron, en videoconferencia, el ex secretario general de la OEA, el senador chileno José Miguel Insulza; el exembajador argentino en Brasilia Diego Guelar y el brasileño Rubens Ricupero, exembajador en Estados Unidos.

Shannon, quien condujo la representación de su país en Brasilia durante el segundo gobierno del expresidente Lula da Silva, subrayó: “Biden conoce muy bien las Américas. Viajó 16 veces para América del Sur y Central. Será el primer presidente de Estados Unidos que llega con ese caudal de conocimiento sobre la región”.

Para el diplomático, en lo inmediato el presidente electo “pondrá su foco en como combatir la pandemia del COVID-19. Aún cuando tengamos la vacuna, deberemos hacer frente a una tragedia”. Los primeros pasos en el orden internacional, como flamante jefe de la Casa Blanca, podrán ser según Shannon “el retorno a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. Se irá a plantear el combate al coronavirus como tema más importante del momento en las discusiones de las próximas cumbres del G20 y del G7”.

Interrogado acerca de cómo entrevé la relación con el gobierno brasileño, el diplomático estadounidense replicó: “En el Partido Demócrata hay serias divergencias con el presidente Jair Bolsonaro. La gran diferencia que se va a plantear es el asunto del medio ambiente, que todo indica es un asunto clave para Biden”. De acuerdo con Shannon, “será preciso actuar para minimizar el impacto de esto en los vínculos bilaterales, lo que va a depender de las diplomacias, especialmente de la brasileña”. El diplomático norteamericano juzga que “Brasil deberá comprender que en Estados Unidos hay un cambio político muy importante”.

En cuanto a los nexos con Sudamérica, indicó que el nuevo gobierno norteamericano apostará a revitalizar la IX Cumbre de las Américas que, precisamente en 2021, será organizada por Washington. Por las mismas razones, dará relevancia a la asamblea general de la OEA. Inclusive llevará adelante una campaña para remozar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y espera contar con el apoyo de los gobiernos de la región para producir cambios en el organismo. Para Shannon, un debilitamiento del BID “justamente abre espacio para que se busque financiación en los bancos de desarrollo de China”. Señaló, también, que habría un interés en el Partido Demócrata de reexaminar la designación del norteamericano Mauricio Claver-Carone al frente de la institución. Este último fue asesor de Trump y asumió el 1º de octubre en el BID luego de una “presión” del presidente DT.

Shannon sostuvo que hay tres ejes prioritarios en política externa. “Estados Unidos se comprometerá en la cooperación y colaboración con las Américas para la lucha contra la pandemia, ya que solos no podemos enfrentar un virus global. En segundo lugar, se buscará promover las relaciones comerciales; trabajar para mejorar la Organización Mundial del Comercio y fortalecer el sistema global internacional. Y, por último, China: se sabe que la manera de hablar de Trump no tuvo éxito. Hay que dialogar con China de otra manera”.

El brasileño Rubens Ricupero, quien fue también embajador de Brasil ante las Naciones Unidas, considera que “la elección de Biden debe ser vista como una oportunidad para repensar la política externa hacia Latinoamérica, no como una amenaza. Creo que nosotros, los brasileños, tendremos más dificultades, pues es difícil encontrar en el mundo un gobierno como el nuestro que se haya identificado tanto con el presidente Donald Trump. Pensamos que la derrota de DT tendrá implicaciones diplomáticas para el gobierno brasileño”. Ricupero, que fue embajador en Washington, evaluó que el jefe del Palacio del Planalto “tendrá que impedir ser una voz en el desierto. No veo que Estados Unidos vaya a plantearnos problemas con la asunción de Biden, porque no veo en él ningún elemento negativo a priori. Pero tengo dudas de cómo irá a reaccionar el lado brasileño”.

El senador chileno Insulza “las relaciones de Estados Unidos con América Latina fueron poco constructivas durante el período de Trump. Creo además que DT le deja una herencia muy pesada a Biden, que recibe un país golpeado por la pandemia, con una situación económica difícil y con mellas en su prestigio”. El ex secretario de la OEA entiende que la región tiene un tema pendiente: Venezuela. Recordó, también, que “Estados Unidos es el principal inversor en la región, pero ya no es el principal socio comercial. Fue reemplazado por China”. Comentó que había conocido a Biden en Chile y juzgó que “habrá sin dudas una nueva forma de diálogo, mejor para todas las partes”.

