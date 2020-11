Biden ya prepara su plan anti pandemia con política pro-barbijo

En marcado contraste con Donald Trump, que se dedicó a minimizar desde el primer día la pandemia e incluso llegó a ignorar los consejos de su propio equipo de crisis contra el coronavirus, el electo presidente demócrata estadounidense Joe Biden aseguró que su gestión de salud contra este verdadero azote del siglo XXI estará sustentado por la ciencia.

De arranque, el lunes, al presentar la organización de su próximo gobierno vía internet, Joe Biden rogó por el uso del tapabocas. Algo sobre lo que ya había puesto manos a la obra en el discurso por la victoria electoral que, al momento, lo favorece con 279 electores (nueve más de los que hacen falta para ganar), mientras que Trump cuenta con 214.

En una breve exposición virtual Biden, que asumirá el 20 de enero próximo, desde su centro operativo de Wilmington, en el estado de Delaware, expresó, acompañado de la futura vicepresidenta Kamala Harris y su consejo asesor para luchar contra el SARS-CoV-2, "Por favor, les imploro, usen una máscara...háganlo por ustedes, háganlo por su vecino. Una máscara no es un gesto político".

El final de la frase de quien fuera vicepresidente de Barack Obama, entre 2009 y 2017, hace alusión directa al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que con un tuit escrito en su totalidad en mayúsculas, celebró la gran noticia de la vacuna y su efectividad de un 90%, además de la fuerte alza de las acciones en bolsa que provocó esta noticia.

Horas más tarde, el saliente presidente, un compulsivo participante de la red social, arremetió con una serie de tuits contra el laboratorio Pfizen acusándolo de haber especulado políticamente, para perjudicarlo, con el anuncio tardío de la vacuna. "Debería haberlo anunciado antes, no con fines políticos, ¡sino para salvar vidas!", escribió al inicio del hilo.

As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives!