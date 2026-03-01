En otro contexto

“Me parece que con el costo YA gastado de operación militar en las inmediaciones de Irán, el tema entró en la lógica de la acción, que no es racional sino fiel a sí misma. En consecuencia, hay dificultades para desandar lo hecho. Si a esto se suma que Trump “sólo cree en su propia mente y en su moral individual”, son horas aciagas. Los mejores informes fácticos anticipan un conflicto; por las armas puestas en marcha, no será una operación del tipo de Venezuela o del tipo del auxilio a México en el caso de Nemesio Oseguera Cervantes. EE. UU. NO ALCANZA a ser lo que Trump anhela; hará mucho daño si no se detiene a sí mismo o lo recrimina la biología.”

Hoy dice el periódico que Europa se ha convertido en un parque temático de la historia, que el Perú perdió al séptimo presidente desde el 2016, que en la flota ejecutiva de aviones Trump cambió el legado cromático de Kennedy (azul celeste, y blanco) por su paleta preferida (dorado, rojo, azul oscuro y blanco), que desde el alto el fuego entre Israel y Hamás (10/10/25) murieron entre 367 y 600 palestinos (según el origen de la información), que hay un 90% de probabilidades de que EE. UU. ataque Irán en las próximas semanas y que, en caso de que esta ofensiva se concrete, Teherán gatillaría una represalia contra Tel Aviv (algunas fuentes, como Axion). Esas motos que van a mil…

El mundo inocula algo nuevo cada día. ¿Europa es un parque temático para la historia? En Perú, ¿la política se escindió de la economía? ¿Trump deja atrás a Kennedy al cambiar su legado cromático (azul celeste, y blanco) por su paleta preferida (dorado, rojo, azul oscuro y blanco)? ¿Hay un alto el fuego entre Hamás e Israel? ¿Atacará Norteamérica a Irán? ¿Reaccionará Teherán sobre Tel Aviv? Colonias de noticias diluyen los principios que deberían estar en los títulos.n

*El primer párrafo fue publicado en Revista La Tecl@ EÑE y citado con permiso del autor.