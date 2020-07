En plena pandemia, Estados Unidos anuncia su salida de la Organización Mundial de la Salud

La Casa Blanca inició formalmente el proceso para que los Estados Unidos se retiren de la Organización Mundial de la Salud. Este proceso durará un año y se hará efectivo el 6 de julio de 2021.

Fue el senador demócrata Bob Menendez el encargado de explicar este martes 7 que el presidente norteamericano Donald Trump, ha comunicado oficialmente al Congreso la salida definitiva del país de la OMS. “El Congreso ha recibido la notificación de que la Administración Trump ha retirado oficialmente a Estados Unidos de la OMS en mitad de la pandemia”, explicó Menendez, quien preside la Comisión de Exteriores del Senado, en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.