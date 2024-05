Angelo Onorato, un arquitecto y marido de la eurodiputada cristianodemócrata italiana Francesca Donato, fue encontrado sin vida este sábado dentro de su coche con un cable atado al cuello. Luego del hallazgo, la Policía indicó que "todas las hipótesis están abiertas", por lo que no se descarta que se haya tratado de un homicidio o un suicidio.

El hombre, de 56 años y dueño de dos tiendas de muebles, estaba estacionado con su Range Rover en una calle del norte de en Palermo, Sicilia, frente a un edificio deshabilitado y en un punto ciego entre dos cámaras de seguridad. El descubrimiento tuvo lugar sobre las 14:30 horas del sábado, después de que su esposa y su hija lo buscaran utilizando la señal GPS tras no aparecer en su casa para la comida ni contestar llamados.

La puerta trasera del vehículo estaba abierta pese a que Onorato estaba sentado en el asiento del conductor con el cinturón de seguridad puesto, indicó Europa Press. Sumado a esto, tenía una mancha de sangre en su camisa, un elemento compatible con el gesto extremo, y no llevaba los mocasines puestos. La pericia forense indicó que no se encontraron signos de violencia en el cuerpo y que la causa de muerte habría sido por asfixia.

La Policía informó que no excluye ninguna hipótesis en torno a la muerte del hombre. En ese sentido, él mismo podría haberse suicidado apretando el cable. Sin embargo, también podría haber sido asesinado por alguien que estaba con él en el auto, quizás sentado en el asiento posterior.

Angelo Onorato nació en Palermo en 1969 y tenía además de los comercios de muebles una empresa constructora de su familia.

No obstante, según trascendió, en el vehículo no se encontraron huellas o marcas de lucha que demuestren que Onorato intentó defenderse antes de fallecer. Sumado a esto, las cámaras de la calle donde fue hallado no registraron ningún movimiento sospechoso, ya que no hubo algún rodado que se detuviera cerca del Range Rover ni se registró a alguna persona que haya caminado cerca del auto. De esa manera, tomaría fuerza la teoría del suicido, a menos que el culpable se hubiera alejado de la escena del crimen trepándose sobre un muro de dos metros para evitar ser filmado, consignó la agencia ANSA.

Por su parte, Donato aseguró que se trató de un homicidio: "¡Me lo mataron!". La hija del matrimonio, Carolina, de 21, también coincidió con esa postura. "Mi padre no se suicidó. Era una persona que nunca hubiera dejado a su familia de esta forma y, sobre todo por cómo yo misma junto a mi madre lo hemos encontrado, les digo que no fue un suicidio, sino un homicidio", indicó la joven en sus redes sociales. "Que nadie se atreva a decir y ni siquiera a pensar que se haya suicidado", añadió.

Onorato también tocaba el piano y era un experto en música.

La noche anterior del hecho, Onorato había participado junto a su esposa de una fiesta en un club de tenis de Palermo, siendo que testigos indicaron que parecía estar sereno. En tanto, durante la mañana del sábado había salido de su casa sonriente asegurando que tenía una cita. Asimismo, a un pariente que vio poco antes de ser hallado sin vida le habría dicho: “Voy a resolver un tema, de buena forma espero”.

Según el diario italiano Corriere della Sera, una pieza clave para resolver el episodio se encuentra en una carta que el arquitecto le habría dejado a su familia. En la misiva, el hombre habría indicado que su abogado y contador podría saber quién estuvo detrás del suceso: "El abogado sabe todo y conoce la situación, si me pasa algo, hablen con él". Sumado a esto, el letrado era el único que parecía estar al tanto de que Onorato estaba atravesando una situación económica difícil, relacionada con deudas de dinero.