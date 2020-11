Francisco Sagasti, presidente de Perú, admitió que hay desaparecidos y llamó a la pacificación

El flamante presidente de Perú, Francisco Sagasti, reconoció que hay desaparecidos tras las protestas masivas de estos días y realizó una profunda autocrítica: "No nos bastó la pandemia, ni la crisis económica. Tuvimos que esperar que hubiera dos jóvenes muertos para que nos caiga encima la enormidad de lo que estamos viviendo",

Sagasti, que fue designado por el Congreso y es el tercer presidente peruano en una semana, advirtió que "este no es un día de celebración". "Hoy no es un día de celebración. Hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas planteando democráticamente y prácticamente sin violencia. No podemos volverlos a la vida, pero sí podemos tomar las acciones para que esto no vuelva a suceder", aclaró.

Durante su discurso en el recinto, dijo que junto a los congresistas "tenemos una tarea conjunta para reformar el marco legal que permita que las protestas pacificas se desarrollen normalmente y que podamos prevenir posibles y aislados actos de violencia que no deberíamos permitir en nuestro país de mayor o menos gravedad".

Hubo violentas protestas en las calles de Perú en los últimos días.

Sagasti advirtió que Perú debe recuperarse de la violencia: "Tenemos desaparecidos. Pienso en las tragedias personales, en las familias, en los que perdieron a sus hijos. Eso nos hace darnos cuenta en la enorme responsabilidad que tenemos los 130 congresistas", aseguró. Recordó que tanto él como quienes los acompañan tienen una tarea temporal, dado que en abril de 2021 habrá elecciones en Perú.

"Cuando un peruano muere, más aún si es joven, todo el Perú está de luto y si muere en defensa de la democracia el luto se le suma la indignación. Eso es lo que estamos viendo en las calles y es lo que debemos reconocer y encauzar", precisó.

El nuevo presidente peruano asumió este lunes 16 de noviembre en medio de una República convulsionada por la crisis social y la catástrofe sanitaria producto de la pandemia de coronavirus.

MC