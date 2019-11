El Gabinete de Bolsonaro desmiente enviar un representante a la asunción de Alberto Fernández

En los últimos días la tensión entre Brasil y Argentina escaló luego de que el presidente Jair Bolsonaro asegurara que no viajaría a la asunción de Alberto Fernández, prevista para el 10 de diciembre, y enviaría a su vice, Hamilton Mourão. Luego, se habló de que en su lugar vendría un ministro como representante.

No obstante, desde fuentes del Gabinete del jefe de Estado de Brasil dijeron a PERFIL este miércoles 6 de noviembre que aún no se habló de la posibilidad de que venga un funcionario de su gobierno, por lo que desestimaron también que sea un ministro quien eventualmente represente al país en el traspaso de mando.

Esta serie de versiones se dio en medio de cortocircuitos que tensionaron el vínculo entre el titular del Palacio del Planalto y el Presidente electo de la Argentina, que se potenciaron tras las elecciones del 27 de octubre. En primer lugar, Bolsonaro lamentó el triunfo del Frente de Todos en los comicios, y anticipó luego que no iba a participar de la ceremonia de asunción de Alberto Fernández. "No voy, está decidido", declaró días atrás, y no envió sus felicitaciones al ex jefe de Gabinete, como sí lo hicieron Donald Trump y Emmanuel Macron, entre otros.

Jair Bolsonaro dijo que tres empresas cerrarían fábricas en Argentina para irse a Brasil, se arrepintió y borró el tuit

El martes 5 de noviembre, se había informado que en su lugar asistiría el vicepresidente, Hamilton Mourao. Sin embargo, horas después la vocera del Palacio del Planalto, Elane Cajazeira, advirtió que se había producido un cambio y que, finalmente, sería un ministro quien representará a Brasil en los actos protocolares, algo que luego desmintieron, según supo este medio.

A diferencia de la tradicional presencia de los mandatarios brasileños en las asunciones de los jefes de Estado argentinos, esta vez, faltando poco más de un mes para la ceremonia, aún no se sabe si asistirá o no un funcionario y en ese caso, quién será designado.

En 2015, cuando Mauricio Macri se hizo cargo de la Casa Rosada contó con la presencia de Dilma Rousseff, así como también había estado en 2011 para el inicio del segundo mandato de Cristina Kirchner. Luiz Inácio "Lula" Da Silva había viajado a Buenos Aires en 2007 para el acto en que comenzó su gestión la actual vicepresidenta electa.

Jair Bolsonaro lamentó la victoria de Alberto Fernández: "Argentina eligió mal"

El 25 de mayo de 2003, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) había asistido a la asunción de Néstor Kirchner. La última ocasión en la que faltó un presidente de Brasil al comienzo de un mandato de un jefe de Estado argentino fue el 2 de enero de 2002, cuando Eduardo Duhalde asumió al frente de la Casa Rosada en medio de la crisis económica y social tras el diciembre de 2001.

El mal vínculo entre Bolsonaro y Fernández es tal que el presidente de Brasil hasta amenazó con romper el Mercosur ante posibles políticas adversas del próximo gobierno peronista. Tras el 27 de octubre y el triunfo del Frente de Todos, Bolsonaro fue tajante al lamentar que Fernández fuera electo y asegurar que nuestro país "eligió mal". La enemistad incluso llegó a sus hijos: el diputado Eduardo Bolsonaro se burló en redes sociales de Estanislao Fernández, más conocido como "dyhzyx", por su afición al cosplay.

AG CP