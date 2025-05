Halit Ergenç, uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional por su papel protagónico como Onur Aksal en "Las mil y una noches", enfrenta hoy una sentencia judicial que sorprendió a sus seguidores alrededor del mundo. Condenado por el delito de falso testimonio, el intérprete recibió una pena de 22 meses de prisión. Sin embargo, aún queda una instancia clave que podría modificar el curso de su situación legal.

La causa judicial que hoy compromete la reputación del actor se remonta a los hechos ocurridos en junio de 2013, cuando miles de ciudadanos turcos salieron a las calles de Estambul para protestar contra un proyecto urbanístico que amenazaba con destruir el parque Taksim Gezi, uno de los pulmones verdes más emblemáticos de la ciudad.

Las manifestaciones, que comenzaron como una protesta ambientalista, escalaron rápidamente a una expresión de descontento social más amplio contra el gobierno del entonces primer ministro Recep Tayyip Erdoğan. Entre los manifestantes estuvieron destacados artistas, escritores y celebridades de la televisión turca, incluidos Halit Ergenç y su esposa, la también actriz Bergüzar Korel, recordada por interpretar a Sherezade en la misma telenovela.

Durante el proceso judicial que se siguió años después, Ergenç fue citado a declarar en calidad de testigo. Allí afirmó que su participación en las protestas fue completamente voluntaria, motivada por su conciencia ciudadana.

Sin embargo, la Justicia turca asegura contar con pruebas que contradicen esta versión. Según el fallo, la agencia ID İletişim –que representaba a varias figuras públicas, entre ellas a Ergenç– habría coordinado su presencia en las marchas, algo que el actor negó bajo juramento. Esta contradicción llevó a los tribunales a acusarlo de falso testimonio, un delito penado por la legislación turca.

El tribunal emitió una condena de 22 meses de prisión, aunque aún no se trata de una sentencia firme. La defensa del actor ya anunció que apelará la decisión, buscando revertir el fallo en instancias superiores.

En Turquía, las penas menores a dos años de prisión por delitos no violentos suelen ser excarcelables o reemplazables por libertad condicional o multas, especialmente si se trata de una primera condena y no hay antecedentes penales. Esto significa que, en caso de que la condena quede firme, Halit Ergenç podría evitar la cárcel, dependiendo del resultado del proceso de apelación.

Qué dijo el actor en su alegato final

“Mi declaración fue sincera. No mentí. Solicito mi absolución porque no se demostraron los elementos del delito”, sostuvo Ergenç en su alegato final, de acuerdo con medios locales como Hürriyet y Cumhuriyet. La defensa planea argumentar que no existió intención de engañar al tribunal, sino una interpretación distinta de los hechos.

La figura de Halit Ergenç es sinónimo del auge de las telenovelas turcas en América Latina. El estreno de Las mil y una noches en Argentina, en 2015, marcó un antes y un después en la programación nocturna, abriendo paso al fenómeno global de las ficciones otomanas. La química con su coprotagonista, Bergüzar Korel, traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor real que hasta hoy continúa.

Actualmente, la pareja reside en Londres junto a sus tres hijos. Aunque ambos mantienen un perfil relativamente reservado, comparten ocasionalmente en sus redes sociales momentos de su vida familiar y nuevos proyectos profesionales, especialmente ligados al teatro y la producción audiovisual.

