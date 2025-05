El cardenal Rossi en el abrazo a los hospitales del Polo Sanitario: "La Iglesia tiene la obligación de acompañar a todos"

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, aseguró que "en tiempos difíciles la Iglesia tiene la obligación de acompañar a todos y sobre todo de un modo particular a los que andan más cascoteados por la vida".

Rossi encabezó esta mañana un abrazo solidario al personal de salud y a los hospitales del Polo Sanitario de Córdoba con un oración y una bendición a los presentes.

Al ser consultado por la prensa sobre si no tenía miedo de molestar al Gobierno con este tipo de manifestaciones, el cardenal respondió: "Yo creo que agradecer no molesta a nadie. Si les llega a molestar un agradecimiento, van a tener que ir a ver un psiquiatra".

Tedeum del 25 de Mayo

Sobre la homilía del arzobispo de Buenos Aires, Ignacio García Cuerva, en la que el prelado sostuvo que "en la Argentina se están muriendo la fraternidad, la tolerancia y el respeto", Rossi consideró que "las palabras" del sermón fueron "muy justas y decidoras, no con un espíritu de querer hacer daño, sino sumando que es lo que estamos necesitando".

Apoyo a personas con discapacidad

El cardenal también manifestó su apoyo al reclamo de las personas con discapacidad que se realizó este jueves en la Plaza San Martín de la capital cordobesa.

"Si nuestra sociedad, no sólo el Gobierno, no sólo los médicos, si nosotros no cuidamos la discapacidad, está indicando una sociedad casi decadente. Uno va deseando que los más débiles sean los más atendidos", concluyó Rossi.

Abrazo solidario

La Arquidiócesis de Córdoba convocó en el marco del Jubileo 2025 a toda "la Iglesia que peregrina" en ciudad de Córdoba "a vivir un gesto concreto de cercanía, compasión y ternura con los más frágiles de nuestra comunidad".

Para la Pastoral de Salud el "abrazo fraterno, solidario y sanador al corazón del sistema de salud de nuestra ciudad" es "un gesto que simboliza el amor, la dignificación y la presencia viva de la Iglesia entre quienes sufren, sanan, cuidan y sostienen".

"El abrazo hospitalario es un encuentro: con los que sufren, con los que acompañan el sufrimiento, con los trabajadores de la salud, con las familias, con quienes claman por justicia en condiciones laborales muchas veces precarias. Abrazar significa dejar de ignorar al otro, decirle: "Aquí estoy. Aunque sea solo para mirarte o escucharte. Pero estoy con vos", indica un documento de la Arquidiócesis de Córdoba.

"Queremos ser una Iglesia que camina junto a todos, especialmente junto a los más débiles, como nos enseñó el Papa Francisco: con cercanía, compasión y ternura. Porque si la oración no se traduce en movimiento, en salida, en contacto humano con el dolor del otro, se convierte en una oración a medias. Por eso proponemos gestos que unan oración y acción", concluye la organización católica.