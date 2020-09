Humor inglés: el "beso de Ameri" fue lo más leído en The Guardian casi dos días

La penosa situación que protagonizó el ahora exdiputado salteño Juan Emilio Ameri, apareciendo en vivo en las gigantescas pantallas legislativas de la Cámara Baja bajándole el vestido a su pareja, Celeste Burgos, y besándole un pecho, dio la vuelta al mundo. Fueron numerosos los medios internacionales que se refirieron al caso, ubicándolo obviamente como un nuevo "papelón" de la realidad argentina, pero en la web del inglés The Guardian el asunto generó especial interés, al punto el artículo firmado por Uki Goñi estuvo al tope de "más leídas" hasta este sábado 26 de septiembre al mediodía.

Recién entonces la noticia de la obligada renuncia del representante salteño comenzó a perder terreno, mientras ganaban la escena el crecimiento de los casos de coronavirus en el Reino Unido, y también la represión policial a una protesta en el centro de Londres de miles de personas que se manifestaban en contra de las restricciones "de cuarentena" que impone el rebrote de la pandemia no solo en la capital inglesa, sino en varios países de Europa.

El propio Goñi destacó esta mañana la atracción que su texto había generado en The Guardian, indicando que se había mantenido más de 24 horas como tema preferido entre los lectores de ese medio:

One day later and Argentina's online breast-kissing legislator is still holding its place as the most-viewed article in the @Guardian in a world consumed by fire, rising authoritarianism and an incurable virus.

Words fail me...

🌎🔥 pic.twitter.com/PJS3W5Uror — Uki Goñi (@ukigoni) September 26, 2020

"A legislator in Argentina’s lower house of congress has been forced to resign after he was seen kissing his girlfriend’s bare breasts during an online congressional debate. The scandalous moment, during a debate about pension fund investments, was transmitted live on the lower house’s YouTube channel and on a giant screen set up in congress for online debates during the pandemic. While some Argentinian legislators are attending sessions in person, many are logging on from home", señaló Goñi en esa nota de The Guardian.

Recién esta tarde el tema de Ameri y su beso a los pechos de su pareja perdió el lugar de más vista en The Guardian.

El caso del escándalo sexual en Diputados estuvo en las páginas de muchos medios internacionales. Así en Brasil, Chile, Francia y España, entre otros lugares, se leyeron títulos como "Escándalo total", citando el asunto y enmarcándolo en la siempre llamativa actualidad argentina. El diario español El País recordó los bloopers que han generado las sesiones virtuales por la pandemia, señalando "La cuarentena y el teletrabajo no se llevan del todo bien en el Congreso argentino".

Se recordó además cuando Esteban Bullrich puso una foto para simular que seguía la sesión, también cuando se vio cambiándose a Luciano Laspina y el día que Leopoldo Moreau se quedó dormido en plena sesión. The Washington Post contó: "Durante la transmisión de la sesión virtual de la Cámara Baja de Argentina, las imágenes de los legisladores participantes aparecieron en recuadros en filas en la pantalla. Mientras otros legisladores debatían proyectos de ley, se podía ver al diputado Juan Emilio Ameri del gobernante partido peronista bajándole la camisa a su esposa y besando uno de sus pechos".

"Escándalo total", decía Radio Cooperativa, de Chile, al referirse a Ameri. "El sujeto manoseó a una mujer, la besó, desvistió e hizo otros actos frente a la cámara", señaló el medio trasandino, indicando que "todo ese show se produjo mientras se discutía una ley para las personas jubiladas".

