Irán amenaza con ataques "devastadores" contra gigantes tecnológicos de EE. UU. en Oriente Medio

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán anunció este martes que, a partir de las 20:00 hora local del miércoles 1 de abril, lanzará ataques contra 18 empresas tecnológicas y estratégicas de Estados Unidos con presencia en Oriente Medio. La medida, afirman, responde a una represalia directa por los bombardeos previos de Washington y la ofensiva conjunta con Israel del pasado 28 de febrero, que resultó en la muerte del líder supremo Ali Jamenei.

Teherán justificó la advertencia al sostener que esas compañías participan en tareas de “espionaje terrorista” y brindan apoyo tecnológico —incluida inteligencia artificial— a operaciones militares en su contra. En ese marco, pidió a los empleados y a quienes se encuentren en las inmediaciones de esas instalaciones que se retiren por el riesgo de ataques.

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En un comunicado difundido a través de su diario oficial, Sepah News, el CGRI identificó nominalmente a los que considera "objetivos legítimos". La lista incluye a los "transatlánticos" de Silicon Valley y firmas financieras de alto perfil: Microsoft, Google, Apple, Intel, Nvidia, Meta, Tesla, IBM, Cisco, HP, Oracle, Dell, Palantir, JP Morgan, GE, Spire Solution, G42 y Boeing.

Irán sostiene que estas instituciones no operan simplemente como entidades comerciales, sino como brazos ejecutores de la inteligencia estadounidense. Bajo esta premisa, el régimen advirtió a los empleados de estas firmas que abandonen sus puestos de trabajo de inmediato y exhortó a la población civil en un radio de un kilómetro a desplazarse para evitar daños colaterales.

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Hasta ahora, las acciones iraníes se habían concentrado en bases militares, buques e infraestructuras energéticas en países como Irak, Kuwait, Qatar o Arabia Saudita, además de incidentes en el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, al incluir a empresas privadas como posibles objetivos, Teherán introduce un cambio de escala en el conflicto.

En sintonía con las advertencias del CGRI, el Ejército de la República Islámica confirmó que ya ha iniciado operaciones contra activos vinculados a Israel. Según el reporte oficial, se utilizaron drones kamikazes para atacar centros estratégicos de comunicaciones y telecomunicaciones.

Entre los puntos alcanzados se encuentran el Centro de Software Siemens, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, y sedes de Telecom y AT&T Communications en la ciudad de Haifa. El mando militar iraní calificó estos puntos como vitales para el sostenimiento de la "infraestructura bélica del régimen israelí".

GD / EM