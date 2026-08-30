El régimen de Irán lanzo una ofensiva combinada de misiles balísticos y drones contra dos bases militares de Estados Unidos en Jordania durante la madrugada de este lunes, según confirmó la Guardia Revolucionaria Islámica. La acción armada representa una represalia directa al bombardeo de Washington ejecutado unas horas antes sobre la isla de Larak.

La fuerza élite bautizó el operativo bajo la denominación "Castigo al Agresor". Los proyectiles teheraneses tuvieron como objetivo las instalaciones estratégicas de las bases de Al Azraq y Rey Hussein.

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Desde la cúpula militar persa aseguraron haber provocado "grandes daños" e infraestructura afectadas en sectores técnicos y zonas de estacionamiento de aviones de combate. Pese a ello, la evaluación final de los daños no fue ratificada de forma independiente.

Por su parte, fuentes de las fuerzas armadas jordanas informaron la detención y neutralización de al menos ocho misiles en su espacio aéreo. A su vez, voceros del Pentágono y reportes de medios norteamericanos señalaron que gran parte de la incursión fue interceptada por el ejército estadounidense.

Pese a esto, Teherán envió una advertencia explícita en la que remarcó que cualquier posterior agresión de la Casa Blanca recibirá "respuestas aún más devastadoras".

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El ataque iraní se desencadenó como respuesta inmediata a una operación militar llevada a cabo por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) contra la isla de Larak, en la provincia de Hormozgán. La incursión norteamericana destruyó dos lanzadores de cohetes iraníes tras detectar que efectivos de la Guardia Revolucionaria se preparaban para desplegar minas en el estrecho de Ormuz.

La incursión sobre suelo insular representó el primer ataque directo de Washington en territorio iraní desde finales de julio. Según reportó la agencia local Tasmin, la maniobra estadounidense, tildada de una "agresión terrorista", dejó un saldo de dos muertos y varios heridos entre efectivos militares y civiles.

El bridagier general Hussein Mohebi, portavoz de la Guardia Revolucionaria, sostuvo en declaraciones oficiales que la decisión estratégica de la administración estadounidense constituye un "error fatal". Asimismo, el alto mando militar adelantó que Washington sufrirá severas consecuencias en los frentes militares y económicos.

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Las hostilidades en el estrecho de Ormuz alcanzaron niveles críticos, contabilizando hasta la fecha más de 70 ataques a embarcaciones y un saldo que supera los 20 marineros muertos. A pesar de los esfuerzos de Donald Trump para reabrir el canal comercial, el fracaso de los acuerdos bilaterales derivó en un bloqueo a puertos iraníes.

Ante el persistente peligro de sabotajes y cierres de pasos clave, países como Arabia Saudita comenzaron a desviar parte de su producción petrolera hacia rutas alternativas por el mar Rojo.