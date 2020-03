Jair Bolsonaro acusó a una periodista de "antipatriota" e "infame" por una pregunta

Una encuesta realizada en Brasil, en medio de los crecientes casos de muerte por coronavirus, mostró una baja en la popularidad de Jair Bolsonaro debido a las falencias que mostró en su gestión para combatir la pandemia. Consultado por una periodista sobre el sondeo durante una conferencia de prensa, el mandatario respondió: "Es una pregunta antipatriota, infame".

Se trata de una encuesta realizada por Datafollha que demuestra que los gobernadores y el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, tienen una mejor evaluación en relación con el manejo de la crisis. El 35% de los 1.558 interrogados vía telefónica entre el 18 y el 20 de marzo considera que el desempeño de Bolsonaro es óptimo o bueno y, si bien el 33% lo considera pésimo o malo, el 26% lo considera regular.

"Se está preocupando por mi popularidad o la de Mandetta (...) El presidente de la República y los ministros están trabajando hace semanas para minimizar los efectos del coronavirus. Las vidas de las personas están en primer lugar", respondió el mandatario de Brasil ante la consulta de la periodista por las encuestas.

Además, insistió en que "la prensa es extremadamente importante para divulgar la verdad, pero no para hacer preguntas como esta. Es una pregunta antipatriota; una pregunta que va contra los intereses de Brasil, una pregunta que lleva al descrédito de la prensa brasileña; una pregunta, me disculpan, infame. Van a decir que estoy atacando a la prensa, si estoy atacando, salgan del camino de Alvorada".

"No tenemos cómo evitar los efectos del coronavirus. No tenemos una vacuna, y por lo tanto no tenemos un tratamiento. No podemos llevar pánico a la sociedad, el pánico también es una dolencia más grave que las propias causas del coronavirus", agregó.

El presidente brasileño sostuvo que las personas con pánico “entran en depresión”, y esto las hace "más susceptibles de contraer el virus. Entonces como no tenemos cómo evitar el virus, nos estamos quedando en el hogar, para evitar la contaminación. No se puede hacer más de lo que estamos haciendo".

"Los ministerios están trabajando constantemente. Pero la pregunta es que la popularidad de Mandetta es mejor que la mía. ¿Será que la prensa brasileña no tiene más inteligencia para hacer preguntas a la altura de Brasil, a la altura de las vidas que están en riesgo?", expresó Bolsonaro.

