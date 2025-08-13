Javier Milei hablará con Volodimir Zelensky en la previa al encuentro entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

El presidente Javier Milei hablará con Volodimir Zelensky, su par de Ucrania, sobre la guerra que enfrenta a su país con Rusia, el próximo jueves 14 de agosto, La charla entre los dirigentes será por teléfono y ocurrirá en medio de las actividades planificadas por Estados Unidos para conseguir una tregua en este conflicto que arrancó en febrero de 2022.

Por su parte, Donald Trump se encontrará el viernes con el máximo referente del Kremlin, Vladimir Putin, en la base militar Elmendorf-Richardson, ubicada Alaska, con la intención de conseguir un armisticio. Los dos dirigentes le realizaron, en las últimas horas, una videollamada al presidente ucraniano y a varios líderes europeos que apoyan la postura de Zelensky de no darle a a Rusia las regiones que están en disputa como prenda para firmar la paz.

El mandatario norteamericano le había advertido a Putin que le impondría “consecuencias muy graves” si no detenía el conflicto, un tema con el que insistiría en el encuentro que tendrán en Alaska.

China y Brasil urgen a Putin y Zelensky a concretar una bilateral "lo antes posible

Zelensky no participará de esa cita, pero reiteró públicamente su intención de rechazar el pedido de Rusia de anexar las regiones de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson y la península de Crimea, como condición indeclinable para ponerle fin a la guerra. Esta posición es respaldada por los líderes más importantes de Europa, figuras como Ken Starmer (Reino Unido), Emmanuel Macron (Francia), Friedrich Merz (Alemania), y Georgia Meloni (Italia).

El encuentro en la base militar Elmendorf-Richardson le dará a Putin la oportunidad de romper el aislamiento mundial al que está sometido por su actitud en la guerra contra Ucrania, y a Trump le permitirá escuchar, de manera directa, los pedidos específicos del presidente ruso para acabar, de una vez por todas, con el conflicto.

Cómo evolucionó la relación entre Javier Milei y Volodimir Zelensky

Al empezar su mandato, el presidente liberal recibió al mandatario ucraniano y le obsequió un Menorá de Jánuca, el clásico candelabro judío de nueve brazos que se prende durante la celebración de esa festividad para honrar el milagro del aceite que ardió durante ocho días seguidos en el Templo de Jerusalén

Unos meses más tarde, Milei viajó a Suiza para asistir a la Cumbre Global por la Paz, de la que participaron presidentes de más de 50 países. Allí aprovechó para decir: “Quiero expresar en nombre del pueblo argentino nuestro máximo apoyo al pueblo de Ucrania, a nuestro amigo el presidente Zelensky, ya que como defensores de la idea de la libertad repudiamos cualquier forma de violencia, ya sea entre individuos, pero en particular repudiamos la guerra como mecanismo ilegítimo para dirimir los conflictos entre naciones”.

En plena guerra, Volodomir Zelenski celebra Jánuca con el candelabro que le regaló Javier Milei

Su discurso fue hecho frente a los máximos referentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; del Consejo Europeo, Charles Michel; y de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Sin embargo, Milei cambió su postura en febrero de este año, cuando, siguiendo la política implementada por Trump, se abstuvo de votar en la ONU una resolución que exigía a las tropas rusas dejar el territorio ucraniano “de inmediato y sin condiciones”. En ese momento, el presidente de Estados Unidos era muy crítico con Zelensky, al que le exigía que “se moviera rápido o no le iba a quedar país para defender”.

