Johannes Kaiser, el provocador libertario que sacude la derecha chilena con memes y radicalismo

Tercero en las encuestas, aparece el diputado Johannes Kaiser, de 49 años, quien saltó a la fama por polémicos comentarios en su canal en Youtube, donde cuestionó el derecho a voto de las mujeres e ironizó sobre casos de violación. Es líder del Partido Nacional Libertario y es considerado más radical que Kast, ya que su programa combina la mano dura en seguridad, la promesa de expulsar a los indocumentados, una economía ultraliberal y un discurso conservador en lo social.

Nacido en 1983 en Santiago, Kaiser es un abogado y diputado chileno que representa el ala libertaria de la derecha en las elecciones presidenciales de 2025. Fundador del Partido Nacional Libertario (PNL) en 2023, su candidatura busca capitalizar el descontento con el establishment, prometiendo una "revolución fiscal" y mayor libertad individual.

Su trayectoria, marcada por un ascenso digital controvertido, lo ha convertido en un actor impredecible en un escenario dominado por Jeannette Jara (29%) y José Antonio Kast (21%). Kaiser, con raíces en la juventud de Renovación Nacional, se define como defensor de la meritocracia y crítico del "wokismo", aunque sus posiciones extremas generan divisiones en la centroderecha.

Su entrada a la política formal data de 2017, cuando se unió al Partido Republicano de Kast, inspirado en el liberalismo económico y el conservadurismo social. Elegido diputado por el distrito 10 en 2021 con el 11,5% de los votos, se destacó en la Cámara Baja por intervenciones virales contra el feminismo y el progresismo.

Antes, Kaiser trabajó como consultor jurídico y activista en redes, donde su canal de YouTube acumuló miles de seguidores con análisis satíricos de la agenda de izquierda. Esta plataforma lo catapultó a la fama nacional, pero también a escándalos que lo obligaron a cerrar su cuenta de Twitter en 2021 tras revelaciones de comentarios misóginos.

El ascenso de Kaiser se precipitó por sus intervenciones en YouTube, donde cuestionó el sufragio femenino como un "error histórico" que generó "esquizofrenia" en las mujeres, según videos rescatados en 2021. Ironizó sobre casos de violación, sugiriendo que víctimas "feas" eran cómplices por no denunciar timely, lo que desató condenas unánimes y un proyecto de ley contra la apología de la violación impulsado por Karol Cariola (PC).

Estos dichos, calificados como "misóginos" por feministas, lo posicionaron como provocador, pero le ganaron lealtad entre audiencias anti-PC. En 2024, se arrepintió públicamente de "cosas descriteriadas", aunque persisten críticas por su negacionismo en temas de género.

En el Congreso, Kaiser ha impulsado mociones libertarias, como la eliminación de impuestos a la herencia y la despenalización de la marihuana, alineándose con Kast hasta su ruptura en 2024 por disputas ideológicas.

Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública, ha criticado al gobierno Boric por "narco-repúblicas" y vínculos chavistas del PC, abogando por mano dura contra el crimen. Su salida del Republicano para fundar el PNL refleja ambiciones independientes, atrayendo a votantes jóvenes desencantados con la UDI y RN. Analistas ven en él un "factor disruptor" que fragmenta la derecha, desplazando a Evelyn Matthei en sondeos recientes.

Las propuestas de campaña de Kaiser, detalladas en su programa "Libertad y Orden" de septiembre de 2025, enfatizan una transformación radical del Estado. En economía, promete una "revolución fiscalizadora" con rebajas de impuestos al 15% para la clase media, eliminación de la UF en contratos y un fondo soberano para pensiones voluntarias, inspirado en Milei.

Critica el "gasto público ineficiente" y propone IA para optimizar trámites, posicionando a Chile como "hub digital" con incentivos a startups y capacitación en competencias tech para 300.000 jóvenes.

En seguridad, su eje central, Kaiser aboga por aumentar la participación obligatoria en el servicio militar para varones de 18 años, construcción de cárceles de máxima seguridad y uso de drones con IA contra el narcotráfico. Denuncia al PC por "vínculos chavistas" y propone plebiscitos para reformar la justicia, incluyendo indulto a "falsos exonerados" de la dictadura.

En salud y educación, Kaiser defiende vouchers privados y fin al "adoctrinamiento woke", con subsidios focalizados para familias monoparentales. Estas medidas, presentadas en foros como el de La Tercera, buscan "recuperar la soberanía" sin concesiones a la izquierda.

En las encuestas de noviembre de 2025, Kaiser consolida un repunte sorpresivo. El Panel Ciudadano-UDD del 1 de noviembre lo sitúa en 14%, empatado con Matthei y por sobre su 12% de octubre, mientras Jara lidera con 29% y Kast cae a 21%. Feedback lo ubica en tercer lugar con 15%, desplazando a la centroderecha tradicional. Casas de apuestas como Polymarket lo ven con 25% de chances de balotaje, superando a Jara en escenarios de segunda vuelta. Este ascenso, atribuido a su viralidad en debates como el de Anatel, refleja un voto anti-sistema en un electorado joven.

La irrupción de Kaiser desordena la derecha, forzando alianzas incómodas entre Kast y Matthei. Su campaña, con énfasis en memes y transmisiones en vivo, ha capturado a indecisos conservadores, pero genera temores de "populismo exacerbado" en sectores moderados.

A cinco días de la primera vuelta, su promesa de no "sacrificar confianza por puestos" en un eventual gobierno de coalición tensiona negociaciones. En un Chile polarizado, Kaiser encarna el libertarianismo radical: un riesgo para la unidad opositora, pero un imán para el descontento. Su futuro dependerá de si transforma provocaciones en gobernabilidad.