El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó el lunes a los primeros 300 presos de los "más peligrosos" del país que ocuparán su nueva megacárcel de alta seguridad, tras el importante motín ocurrido el domingo.

De uniforme naranja y manos atadas, con la cabeza rapada y mirando al piso, una veintena de detenidos aparecen sentados en el suelo y rodeados de militares de rostro cubierto, según imágenes difundidas por el mandatario en su cuenta de X.

La denominada “Cárcel del Encuentro”, con capacidad para 800 presos, es una de las dos que Noboa se comprometió a construir al estilo de su par salvadoreño, Nayib Bukele, en medio de una lucha contra el narcotráfico.

"El crimen quiso desafiar al Ecuador y empezar su campaña. Hoy, el Ecuador le respondió con hechos", anotó Noboa. Mientras que, en un segundo mensaje, el mandatario publicó una foto en la que se ven mechones de cabello en el suelo y la leyenda "Cárcel del Encuentro 10 de noviembre 2025".

En tono desafiante, Noboa dijo: "Ya empezarán con la quejadera...", cuestionado por organismos de derechos humanos locales que denuncian abusos de la fuerza pública en medio de la política de mano dura del Gobierno y los constantes estados de excepción.

Por su parte, el ministro del Interior John Reimberg expresó en una entrevista: "Se les acabó la fiesta". Fue Director General de Ecu 911 (servicio de respuesta inmediata e integral del país) antes de estar a cargo del Ministerio.

El último motín en un penal ocurrió el 9 de noviembre, en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro al suroeste del país. Dejó 31 presos muertos, lo que elevó el número de prisioneros fallecidos en el país a más de 500 desde 2021.

En un escueto comunicado publicado en X, el organismo estatal rector de las prisiones (SNAI) atribuyó los enfrentamientos a "una reorganización" de algunos reclusos "en la nueva cárcel de máxima seguridad". También informan que se “encuentran trabajando en el esclarecimiento de los hechos”.

El traslado se da en vísperas del referéndum impulsado por Noboa para permitir de nuevo la instalación de bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano.

Jorge Glas, encarcelado desde 2017 por casos de corrupción, fue el protagonista de otra de las provocadoras publicaciones del presidente Noboa. "Bienvenido al nuevo hogar. Pronto llegarán otros criminales", escribió el mandatario junto a fotos del exfuncionario de Rafael Correa en prisión.

Foto de Jorge Glas en la “Cárcel del Encuentro”, publicada por Daniel Noboa

Sonia Vera, abogada de Glas, denunció en su cuenta de X "el acto de desacato y humillación institucional cometido hoy por Daniel Noboa". El ex vicepresidente denuncia lawfare y ya intentó suicidarse en varias ocasiones desde su que fue detenido, argumentando que "prefiere morir" antes que "ir a juicio", ya que "no ha robado un centavo".

