John Bolton, ex Consejero de Seguridad de Trump, es imputado por manejo indebido de información calificada

John Bolton, ex Consejero de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Donald Trump, fue imputado este jueves por un jurado federal en Estados Unidos por el manejo indebido de información calificada. Hoy en día es uno de los principales opositores del actual gobierno republicano.

El diplomático, de 76 años, se convierte en el tercer adversario y críticos del presidente estadounidense en enfrentar cargos criminales en los últimos meses. Las acusaciones ocurren luego de que el Departamentos de Justicia acusara al fiscal general de Nueva York, Letitia James, y al exdirector del FBI, James Corney.

El exasesor utilizaba supuestamente su correo para redactar resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, a modo de diario personal, mientras ejercía su cargo. “La investigación del FBI reveló que John Bolton supuestamente transmitió información de alto secreto utilizando cuentas personales en línea y retuvo dichos documentos en su casa, lo que constituye una violación directa de la ley federal”, afirmó el director del FBI, Kash Patel.

Bolton fue Consejero de Seguridad Nacional de Trump en el primer mandato y posteriormente enfureció al Gobierno, después de publicar el libro crítico "The Room Where it Happened”. Desde entonces se volvió un detractor muy visible y combativo del republicano.

John Bolton

Ha aparecido con frecuencia en programas de noticias y en la prensa escrita para condenar a Trump, calificándolo de "no ser apto para ser presidente". El diplomático era un halcón de la seguridad nacional y recibió amenazas de muerte desde Teherán, Irán, al ser un opositor del régimen iraní.

Trump no mencionó específicamente a Bolton en una publicación en Truth Social en la que urgió a su fiscal general, Pam Bondi, a enjuiciar a sus enemigos, pero en el pasado arremetió contra Bolton y le retiró su escolta poco después de volver a la Presidencia en enero.

El republicano, desde que asumió nuevamente en enero, tomó medidas punitivas contra enemigos, purgando funcionarios, presionando en casos contra él y retirando fondos federales a universidades. Asimismo, los casos contra James y Comey fueron presentados por Lindsey Halligan, fiscal elegida por Trump, después de que el anterior renunciara por falta de pruebas.

