Juan Marino denunció una “deportación violenta” en Bolivia y acusó a Rodrigo Paz de impedir una misión de derechos humanos

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino denunció que una misión argentina de observación de derechos humanos fue impedida de ingresar a Bolivia y calificó el episodio como una “deportación violenta”. Según relató, la delegación había sido invitada por organizaciones bolivianas y contaba con la documentación requerida para ingresar al país.

Durante una entrevista en El Destape, Marino explicó que el grupo había viajado con invitaciones de organismos como la Liga Boliviana por los Derechos Humanos, la APDH de Bolivia, sindicatos, legisladores y organizaciones sociales. Además, aseguró que habían informado previamente el itinerario, los lugares de hospedaje y el objetivo de la visita.

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“Fuimos autorizados oficialmente a ingresar a Bolivia en Santa Cruz de la Sierra”, afirmó el legislador. Sin embargo, sostuvo que al arribar a La Paz fueron retenidos por personal migratorio, que les exigió documentación adicional y les retuvo los pasaportes durante varias horas.

La denuncia por retenciones y uso de la fuerza

De acuerdo con el relato de Marino, las autoridades migratorias intentaron trasladar a los integrantes de la misión a una sala destinada a personas inadmitidas y posteriormente les comunicaron que debían regresar a Santa Cruz para una nueva evaluación de su situación migratoria.

El diputado afirmó que nunca recibieron una resolución formal que justificara la decisión y denunció que se les impidió esperar la llegada de representantes del Consulado argentino en La Paz, quienes se encontraban en camino para asistirlos.

Además, aseguró que algunos integrantes de la misión fueron obligados a abordar el avión mediante empujones y que un ciudadano boliviano residente en Argentina, que integraba la delegación como traductor, fue separado momentáneamente del grupo y trasladado a otra dependencia sin poder comunicarse.

“Nos forzaron a subir al avión y durante un momento no sabíamos dónde estaba uno de nuestros compañeros”, sostuvo Marino.

Cuál era el objetivo de la misión

Según explicó el legislador, la delegación había viajado para realizar una misión de observación de derechos humanos ante denuncias de organizaciones sociales sobre detenciones, fallecidos y presuntos hechos de represión vinculados a las protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

Marino señaló que el grupo tenía previsto reunirse con organismos de derechos humanos, sindicatos y dirigentes sociales para relevar denuncias sobre la situación política y social que atraviesa Bolivia. “Las organizaciones denunciaban violaciones a los derechos humanos y nos pidieron que realizáramos una misión de observación”, indicó.

La explicación oficial del Gobierno boliviano

El diputado aseguró que las autoridades bolivianas finalmente entregaron una notificación en la que justificaban el rechazo al ingreso por supuestas irregularidades administrativas vinculadas al itinerario del viaje y al lugar de hospedaje.

Sin embargo, Marino rechazó esos argumentos y afirmó que toda esa información había sido presentada al momento de ingresar al país por Santa Cruz de la Sierra. “Nos dijeron que no habíamos informado dónde nos alojábamos ni cuál era nuestro recorrido, pero ambas cosas habían sido notificadas previamente”, afirmó.

Críticas a la Cancillería argentina

Durante la entrevista, el legislador también cuestionó la postura de la Cancillería argentina, al considerar que tomó como válida la versión difundida por el Gobierno boliviano.

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No obstante, destacó la actuación del personal consular argentino tanto en La Paz como en Santa Cruz, al señalar que intervino para garantizar asistencia a la delegación durante el conflicto.

Marino adelantó que solicitarán la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objetivo de que investiguen lo ocurrido y evalúen la situación denunciada en Bolivia.

LB/ML