“La decisión de Trump es indefendible”

El presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos ha iniciado “operaciones de combate importantes” en Irán después de que Israel también afirmara haber lanzado ataques con misiles contra el país.

En respuesta, los expertos en política exterior de Cato Institute publicaron las siguientes declaraciones:

Jon Hoffman, Investigador:

La decisión de Trump de bombardear Irán es indefendible. No se trataba de anticiparse a una amenaza inminente; fue una maniobra de poder estratégicamente desacertada, sin un fin claro. Objetivos vagos, percepciones exageradas de amenaza y fantasías de cambio de régimen amenazan con arrastrar a EE.UU. a una costosa guerra que los estadounidenses no desean. EE.UU. se encamina en Medio Oriente hacia otra crisis de su propia creación.

Brandan Buck, Investigador:

El uso de la fuerza militar por parte del presidente en Irán corre el riesgo de arrastrar a EE.UU a otro conflicto abierto en Oriente Medio, sin un casus belli plausible, ni autorización del Congreso y sin una concepción clara de la victoria. Esta acción contradice la propia Estrategia de Seguridad Nacional, que buscaba explícitamente desviar la atención estadounidense de décadas de “guerras infructuosas de ‘construcción de naciones’”. En cambio, el presidente repite el mismo patrón de autoengaño estratégico que ha atrapado a sus predecesores: prometer acciones limitadas mientras invita a un conflicto prolongado.

Katherine Thompson, Investigadora Principal:

El uso de la fuerza militar ofensiva contra Irán por parte del presidente constituye una clara y flagrante extralimitación de la autoridad ejecutiva. Según la Constitución, la facultad de llevar a la nación a la guerra corresponde al Congreso de los Estados Unidos. La decisión del presidente coloca a las fuerzas y bases estadounidenses en la región en la mira de posibles represalias. Defender al personal estadounidense -y a Israel- contra ataques sostenidos, más allá de los que vimos durante la Operación Martillo de Medianoche, podría agotar los ya limitados recursos defensivos de EE.UU.. La guerra no es abstracta. Cuesta sangre y dinero. Los Padres Fundadores otorgaron al Congreso la facultad de iniciarla precisamente para garantizar que esos costos sean afrontados y debatidos antes de que el país entre en combate.