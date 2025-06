En su pelea con Trump, Musk retuiteó un mensaje de Milei: "La disciplina fiscal no es impopular"

En medio de su disputa pública con Donald Trump, el empresario Elon Musk volvió a referenciar al presidente Javier Milei, esta vez para elogiar su programa de ajuste y criticar el nuevo presupuesto impulsado por el mandatario republicano. Lo hizo al repostear un mensaje en X que destaca el superávit fiscal logrado por la Argentina y que cuestiona la retórica tradicional sobre los recortes de gasto.

El tuit original mostraba a Milei junto a su hermana Karina empuñando una motosierra, y decía: "Milei redujo el gasto público en 30% y logró un superávit en solo un mes. Su popularidad no cayó, sino que aumentó. No me digan que la disciplina fiscal no es popular entre el público en general. Es simplemente impopular para los poderosos intereses especiales que controlan Washington DC".

El mensaje reposteado por Musk se viralizó rápidamente y volvió a encender la discusión sobre los modelos de ajuste fiscal, tanto en Estados Unidos como en América Latina.

Un gesto que refuerza su alianza con Milei

El gesto de Musk no fue aislado. En febrero de este año, ambos se encontraron en el hotel Gaylord National de Maryland, donde el Presidente argentino le regaló una motosierra plateada con la frase grabada "¡Viva la libertad, carajo!". El símbolo, ampliamente utilizado por Milei en campaña, fue adoptado como emblema del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) promovido por el entorno trumpista.

En esa ocasión, Musk respondió con entusiasmo al regalo y celebró en redes: "¡Llegó la motosierra al DOGE!". El video del momento recorrió el mundo y consolidó una afinidad ideológica que ahora vuelve a tener visibilidad pública.

Un nuevo capítulo en la pelea entre Trump y Musk

El cruce se produjo en el contexto de una escalada de tensiones entre Musk y Trump. Este sábado, el expresidente amenazó al magnate con "graves consecuencias" si intentaba financiar campañas internas contra los republicanos que apoyen su ley de presupuesto.

Según la cadena NBC, varios legisladores conservadores que se opusieron al proyecto le habrían pedido a Musk que utilice su influencia económica para apoyar a otros candidatos republicanos en las primarias de 2026. Trump respondió con dureza: "Pagará muy graves consecuencias si hace eso".

El conflicto escaló tras la eliminación de un posteo que Musk había compartido, donde se insinuaba un supuesto vínculo entre Trump y Jeffrey Epstein, el financista condenado por abuso sexual de menores y que murió en prisión en 2019. Aunque el mensaje fue borrado, generó una reacción inmediata del exmandatario: "No tengo intención de hablar con él", sentenció.

La motosierra, símbolo de ajuste y tensión

El símbolo que Milei popularizó durante su campaña volvió a aparecer en el centro de una pelea entre dos de los personajes más influyentes de la política y el empresariado global. Musk lo adoptó para reforzar su idea de reducir el gasto público y Milei lo utiliza como marca personal de su programa de gobierno.

Mientras tanto, la frase "la disciplina fiscal no es impopular" empieza a cobrar un peso simbólico que trasciende las fronteras argentinas y se inserta en los debates más agudos de la política norteamericana.