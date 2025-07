La esposa del gendarme Nahuel Gallo, preso en Venezuela, asegura que nunca más pudo hablar con él

La esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, preso en Venezuela desde hace más de medio año, aseguró que nunca más se pudo comunicar con él. La mujer, llamada María Alexandra Gómez, sostuvo que lo último que supo de él fue a través de otro detenido liberado.

Gallo fue capturado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar el 8 de diciembre de 2024, acusado por el Gobierno venezolano de querer llevar a cabo “acciones desestabilizadoras y terroristas”, cuando intentaba cruzar la frontera desde Colombia en remís. De acuerdo a su familia, viajaba a visitar a su esposa venezolana y a su hijo para pasar las fiestas navideñas.

"Todo lo que yo sé de Nahuel, lo sé extraoficialmente porque una persona que fue liberada de El Rodeo, que me dijo: 'Sí, (a Gallo) lo conocí hace cuatro meses. Estuvimos en el mismo pasillo, me lo encontraba en el patio", aseguró Gómez en una entrevista en Telenoche.

Nahuel Gallo en la cárcel de Venezuela

"Es lo único que sé extraoficialmente, pero por parte del Gobierno venezolano, nunca nada", sostuvo la mujer, quien se encuentra viviendo en Argentina con su hijo de dos años luego de haber sido traslada al país mediante un operativo secreto del Ministerio de Seguridad argentino.

La esposa del gendarme señaló que, antes de llegar a Argentina, intentó visitar a Gallo en el penal de máxima seguridad de El Rodeo, pero las autoridades penitenciarias negaron que él estuviera a allí y se mostraron reticentes a darle más información.

Nahuel Gallo: ¿rehén o espía?

"Me pedían mi identificación, y yo les mostraba y les decía: 'Soy la pareja de Nahuel Agustín Gallo, ciudadano argentino. Fue detenido el 8 de diciembre, sé que él está aquí'. Y me preguntaban: '¿Pero cómo sabe que está acá? ¿Por qué pregunta?'. Y yo les decía: 'Porque el fiscal general (Tarek William Saab) me lo dijo”, sostuvo en el reportaje.

"'Espere un momento, que vamos a buscar información', me decían, y me plantaban una hora. Después salían y me decían: 'No está. Que pase buen día'. Así pasé tres meses", agregó Gómez. Desde que fue capturado, el gendarme permanece incomunicado. Si bien el Gobierno argentino ha exigido su liberación ante organismo internacionales, aún no hay novedades.

La última vez que hablaron Gallo y su esposa

El día que fue detenido en el estado Táchira, Gallo logró comunicarse unos minutos antes con su esposa. Desde ese momento no volvieron a hablar. "A las 10:57 de la mañana, nunca se me olvida, recibo la llamada de Nahuel para que lo ayudara. Se me vinieron la vida y el mundo encima, se me vino lo peor. '¿Pero quién te está llevando?' , le pregunté. Y hasta ahí: no escuché nada más. Me colgó. Esa fue la última vez que escuché a Nahuel”, relató.

Nahuel Gallo: el kirchnerismo votó en contra de repudiar al chavismo en Diputados

Después de que Gallo cortara la comunicación, el conductor del vehículo la llamó y le describió la situación. "Me llamó el remisero, que me dijo: 'Señora, a su marido se lo está llevando una camioneta negra con el rotulado de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar). No sé qué hacer, no sé cómo ayudarla, pero me mandaron a irme'”, evocó Gómez.



LM/ML