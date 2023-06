La mujer que acusó a Biden por agresión sexual pidió la ciudadanía rusa por motivos de seguridad

Tara Reade, una antigua empleada que acusó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de agresión sexual cuando era senador, ha huido a Moscú al considerar que solo en Rusia estaría segura y que buscaría lograr la ciudadanía.

La exempleada de la oficina del senado estadounidense, de 59 años, reapareció en los medios dando una conferencia de prensa en Rusia. La antigua empleada que acusó a Joe Biden de agresión sexual, confesó que se exilió a Moscú para sentirse más segura. Además, adelantó que buscaría conseguir la ciudadanía.

A través de una conferencia de prensa y en compañía de María Burtina, una agente rusa que fue condenada en 2019 por espionaje en Estados Unidos, Reade reapareció ante los medios de comunicación y dijo: "Espero vivir aquí en seguridad. Estoy muy agradecida a mis amigos en Moscú, en Rusia, que me han recibido con los brazos abiertos".

"Quiero solicitar la ciudadanía rusa y que el presidente Vladimir Putin que me la otorgue", según publicó la agencia Europa Press.

Durante la campaña presidencial de 2020, Reade acaparó titulares tras denunciar una agresión sexual efectuada por el entonces senador Joe Biden en 1993. Según las palabras de la exempleada, el actual jefe de la Casa Blanca la empujó contra una pared en unas oficinas del Senado, le levantó la falda y la agredió sexualmente con los dedos.

Tras reiterar las acusaciones sobre Biden, Reade anunció en su cuenta de Twitter que estaba dispuesta a "testificar bajo juramento en el Congreso si se le pedía".

"Cuando bajé del avión en Moscú, por primera vez en mucho tiempo me sentí segura, y me sentí escuchada, y me sentí respetada. Eso no ha ocurrido en mi propio país", expresó Reade durante la conferencia de prensa en Moscú. En ese sentido, la exempleada de Biden afirmó que "esta ilusión de Rusia como enemigo es propagada por unas pocas élites de Washington que están decididas a causar problemas".

“A mis hermanos y hermanas rusos, lamento en este momento que las élites estadounidenses elijan tener una postura tan agresiva. Solo sepa que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses quieren ser amigos y esperan que podamos tener unidad nuevamente”, publicó la agencia rusa Spultnik.

Una denuncia y dos acusaciones

Además de la denuncia realizada por Tara Reade, Biden también fue acusado por otras dos mujeres de conductas inapropiadas. En 2019, la que fuera congresista demócrata Lucy Flores, y una trabajadora del partido, Amy Lappos, acusaron de abuso.

Lappos explicó que, si bien no hubo "nada sexual", él le "agarró de la cabeza y frotó su nariz" contra la suya. Mientras que, Flores, expresó que Biden le había hecho sentirse "incómoda, asqueada y confundida" con sus acercamientos.

Respuesta de Biden

El actual presidente de Estados Unidos negó rotundamente las acusaciones de Reade como de cualquier otro exmiembro del personal. Y agregó que jamás escuchó hablar de alguna conducta sexual inapropiada en su oficina del Senado.

En una entrevista con MSNBC en 2020, Biden dijo que estaba "diciendo inequívocamente, que nunca, nunca sucedió. No ocurrió. Nunca sucedió".

Por su parte, la subgerente de Campaña Biden, Kate Bedingfield, ratificó la postura de la cadena de noticias: “hay más y más inconsistencias” en las acusaciones de Reade. Bedingfield señaló específicamente las declaraciones que Reade y un amigo (del cual no trascendió el nombre) hicieron el año pasado.

“Las mujeres deben beneficiarse de la duda. Deben poder informar y compartir sus historias sin temor a venganza o daño, y todos somos responsables de garantizarlo”, dijo Bedingfield. “Al mismo tiempo, nunca podemos sacrificar la verdad. Y la verdad es que estas acusaciones son falsas y que el material que se presentó para apoyarlas, bajo control, aún prueba su falsedad”.

Por su parte, la agencia Associated Press rememoró que Reade, tras acusar a Biden de acoso sexual: “No tenía miedo de que me llevara a una habitación o algo así”.

Denuncia mediática

En los últimos años Reade enfrentó diferentes cuestionamientos que pusieron en duda su credibilidad que excedían la denuncia contra Biden y se relacionaban con su educación y otras credenciales.

Una investigación de CNN desmintió las declaraciones de Tara Reade quien afirmó ser egresada en una universidad de Seattle. A través de la cadena de noticias la propia casa de estudios negó que ella sea egresada de esa universidad.

Tras publicar “inconsistencias”, la cadena norteamericana CNN informó que Douglas Wigdor, un destacado abogado especializado en acoso sexual y agresión, renunció a la defensa de Reade.

Quién es Tara Reade

Fue descripta por los medios rusos como “escritora y publicista y ex asistente de Joe Biden”. Tara Reade nació en el condado de Monterrey, California. Tara Moulton, tal como indica su nombre original, pasó la mayor parte de su infancia en Wisconsin hasta que sus padres se divorciaron cuando ella era una adolescente.

A los 17 años decidida a ser actriz viajó a California. Hizo pruebas para ser aceptada en un programa de la exclusiva escuela de actuación Julliard de Nueva York, pero su padre se negó a pagar la matricula.

La actual mujer de 59 años exiliada en Rusia fue parte del personal de Biden en 1993 cuando el actual presidente era senador de Estados Unidos por Delaware.

“No soy una mentirosa ni una manipuladora”, sostuvo Reade en una entrevista con la Associated Press. “Sé lo que es ser pobre y pelearle a la vida. Traté de ayudar a otros en la medida de lo posible. Sobre todo, a los animales”.

En 2020, LATimes publicó que Reade fue abusada mental y físicamente por su padre, según confesó su exmarido, un hombre al que luego dejaría por abusar de ella también.

