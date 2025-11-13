La nueva administración de Donald Trump exigió a los funcionarios de visas que tomen en cuenta la obesidad —junto con otras enfermedades crónicas como cardiopatías, cáncer y diabetes— como posibles motivos para negar el ingreso a Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, notificó a los consulados y embajadas estadounidenses en todo el mundo sobre las modificaciones incluidas en un cable fechado el 6 de noviembre, según una copia obtenida y confirmada por The Washington Post.

La medida amplía los controles médicos más allá de las enfermedades transmisibles y otorga a los funcionarios consulares nuevos motivos para rechazar solicitudes de visa, en el marco del último intento del gobierno de Trump por restringir la inmigración.

Qué dice la directiva del Departamento de Estado

El Departamento de Estado indicó que los consulados “deberán tener en cuenta la salud del solicitante”. “Ciertas afecciones médicas —como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, trastornos metabólicos, neurológicos y mentales— pueden requerir atención médica por valores de cientos de miles de dólares”, sostiene el comunicado.

El cable también confirma que los consulados deben evaluar la obesidad al decidir si otorgan visados, al considerar que puede generar apnea del sueño, hipertensión arterial y depresión clínica.

Reacciones y críticas a la medida

El abogado de inmigración Vic Goel, radicado en Reston, Virginia, afirmó que “esta directriz otorga a los funcionarios consulares una amplia discreción para denegar visas de inmigrante y no inmigrante basándose en condiciones de salud comunes que, hasta ahora, no se consideraban motivo de descalificación”.

Por su parte, Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca, señaló que “durante 100 años, la política del Departamento de Estado ha incluido la facultad de denegar visas a solicitantes que representen una carga financiera para los contribuyentes, como quienes buscan atención médica financiada con fondos públicos en Estados Unidos”. Agregó que “la administración Trump finalmente está aplicando esta política en su totalidad, priorizando a los estadounidenses”, y remarcó que bajo su mandato “las directivas vienen de arriba, no de los burócratas del Estado profundo que se quejan ante la prensa”.

El impacto global de la obesidad según la OMS

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022, el 16% de los adultos en todo el mundo eran obesos, mientras que el 14% padecía diabetes, dos de las condiciones mencionadas por el Departamento de Estado.

De acuerdo con el cable, la nueva guía del Departamento de Estado instruye a los funcionarios de visas a considerar inelegibles para ingresar a Estados Unidos a ciertos solicitantes por motivos adicionales, como:

Edad de jubilación alcanzada .

Cantidad de dependientes a cargo —ya sean hijos o padres mayores —.

Si alguno presenta discapacidades o necesidades especiales.

La directiva abarca tanto a los titulares de visas temporales —incluidas las H-1B— como a quienes buscan la residencia permanente en Estados Unidos por motivos laborales o familiares.

TV / EM