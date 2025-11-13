Nuevos correos de Epstein reavivan el debate político en EE.UU. y colocan a Trump en el centro de la escena

La publicación de miles de documentos del patrimonio de Jeffrey Epstein volvió a colocar al presidente Donald Trump en el centro de una tormenta política en Washington. Los archivos —divulgados por demócratas y republicanos de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes— incluyen correos electrónicos privados en los que el financista menciona repetidamente a Trump a lo largo de más de una década. No aportan pruebas de delito alguno por parte del mandatario, pero sí renuevan las dudas sobre la naturaleza de su vínculo.

Revelan mails que aseguran que Trump "pasó horas" en la casa de Epstein con una de las víctimas de tráfico sexual

Los demócratas divulgaron primero tres correos que Epstein envió a su entonces socia Ghislaine Maxwell y al escritor Michael Wolff. En uno de ellos, fechado en abril de 2011, Epstein describe a Trump como “el perro que no ha ladrado” y afirma que una mujer —identificada por republicanos como la sobreviviente Virginia Giuffre— “pasó horas en mi casa con él”. Maxwell respondió: “He estado pensando en eso…”. Aunque Giuffre nunca acusó a Trump de ninguna irregularidad, el intercambio volvió a instalar dudas sobre cuánto sabía el entonces magnate sobre las actividades delictivas de Epstein.

Otro correo, fechado en enero de 2019, intensificó la controversia. En él, Epstein escribe a Wolff para responder a la versión del presidente según la cual lo habría expulsado de Mar-a-Lago. “Trump dijo que me pidió que renunciara”, señala, antes de remarcar: “Nunca fui miembro… por supuesto que sabía lo de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”. La Casa Blanca sostiene que Trump vetó a Epstein por ser “un tipo repugnante”, y el propio mandatario ha argumentado que Epstein “robó” empleadas jóvenes del spa del club.

Wolff, por su parte, aparece en varios momentos como una suerte de consejero político para Epstein. En un intercambio de 2015, cuando CNN planeaba preguntarle al entonces precandidato republicano por su vínculo con el financista, Epstein le consulta a Wolff cómo debería responder Trump. El autor le sugiere “dejar que se delate solo” si niega haber estado en el avión o en la casa de Epstein, señalando que una respuesta así podría convertirse en “valiosa moneda de cambio” en términos de relaciones públicas y estrategia política.

Al mismo tiempo, la publicación de un lote mucho más amplio —23.000 documentos difundidos por la mayoría republicana— expandió aún más el impacto político del caso. Entre esos correos, en 2017 Epstein describe a Trump como “al borde de la locura” y en 2018 afirma: “Sé lo corrupto que es Donald”. En otros intercambios sostiene que podría mostrar fotos “de Donald y chicas en bikini en mi cocina” y llega a asegurar que, en los años noventa, “le dio” al entonces empresario una novia de 20 años.

La Casa Blanca minimizó la importancia del material. La secretaria de prensa Karoline Leavitt afirmó que los correos “no prueban absolutamente nada” y acusó a los demócratas de fabricar “una narrativa falsa”. Trump, por su parte, sostuvo que “los demócratas están intentando resucitar la farsa de Jeffrey Epstein” para desviar la atención del cierre del Gobierno y presionó a los legisladores republicanos para que impidan cualquier intento de forzar la publicación íntegra de los archivos: “Sólo un republicano muy malo, o estúpido, caería en esa trampa”, escribió en redes sociales.

La Cámara de Representantes votará la próxima semana una resolución para exigir al Departamento de Justicia la divulgación completa del expediente Epstein. Aunque cualquier ley debería pasar también por el Senado —controlado por los republicanos— y requerir la firma de Trump, el episodio muestra cómo el legado del financista, fallecido en prisión en 2019, sigue proyectando una larga sombra sobre la política estadounidense.