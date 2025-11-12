Congresistas demócratas publican mails atribuidos a Epstein en los que sugiere que Trump sabía de su conducta

Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos publicaron este miércoles correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que Donald Trump sabía de su conducta, y donde afirma que el ahora presidente había "pasado horas" en su casa con una de las víctimas.

Trump negó cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que se suicidó en una prisión federal en 2019 mientras esperaba ir a juicio.

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos "plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein"

En desarrollo...

LT