miércoles 12 de noviembre de 2025
INTERNACIONAL
Delitos sexuales

Congresistas demócratas publican mails atribuidos a Epstein en los que sugiere que Trump sabía de su conducta

Trump negó cualquier conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que se suicidó en una prisión en 2019.

Jeffrey Epstein y Donald Trump en 1997
Jeffrey Epstein y Donald Trump en 1997 | CEDOC

Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos publicaron este miércoles correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que Donald Trump sabía de su conducta, y donde afirma que el ahora presidente había "pasado horas" en su casa con una de las víctimas.

Trump negó cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que se suicidó en una prisión federal en 2019 mientras esperaba ir a juicio.

Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos "plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein"

En desarrollo...

LT

