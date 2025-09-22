La polémica nueva vida de Oscar Pistorius: el velocista que asesinó a su novia está enamorado y sueña con tener hijos

Doce años después de que Oscar Pistorius, el icónico "Blade Runner" sudafricano, disparara fatalmente a su novia Reeva Steenkamp a través de una puerta de baño, el mundo deportivo y judicial vuelve a fijar su mirada en él. Liberado en libertad condicional en enero de 2024 tras cumplir casi nueve años de una condena de 13 años y cinco meses por asesinato, el exatleta de 38 años lleva una existencia discreta pero transformadora.

El excampeón paralímpico Pistorius recupera su libertad pero lo vigilarán hasta que expire su condena

Medios británicos revelaron que Pistorius está enamorado de Rita Greyling, una consultora de 33 años que evoca físicamente a la víctima, y planea casarse y formar una familia. Esta noticia, que reavivó el debate sobre redención y justicia en Sudáfrica, contrasta con el hombre que una vez corrió hacia la gloria olímpica y ahora navega las restricciones de su libertad supervisada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Oscar Pistorius: de la gloria paralímpica al femicidio que lo cambió todo

Nacido el 22 de noviembre de 1986 en Johannesburgo, Pistorius creció como un prodigio de la superación: amputado de ambas piernas por debajo de las rodillas a los 11 meses debido a una malformación congénita, recibió prótesis y se convirtió en un velocista invencible.

Equipado con las legendarias "láminas de carbono" de la marca Flex-Foot Cheetah, ganó seis medallas de oro paralímpicas entre 2004 y 2012, incluyendo cuatro en los Juegos de Atenas, Pekín, Londres y Río. En 2012, hizo historia al competir en los Juegos Olímpicos de Londres como el primer amputado doble en la categoría de no discapacitados, alcanzando las semifinales de 400 metros.

Su fortuna, estimada en US$ 5 millones en 2025 según reportes recientes, surgió de contratos publicitarios con Nike y Oakley —que lo abandonaron post-escándalo—, libros autobiográficos y herencia familiar ligada a empresas de construcción. Antes del crimen, su patrimonio superaba los US$ 10 millones, pero su condena lo redujo drásticamente. La familia Pistorius —dueños de una constructora multimillonaria— le proporciona estabilidad financiera.

La noche del 14 de febrero de 2013, en su lujosa casa de Pretoria, todo se derrumbó. Pistorius, entonces de 26 años, disparó cuatro balas calibre 9 mm a través de la puerta cerrada del baño, matando a Steenkamp, una modelo de 29 años.

La poderosa Kim Yo Jong: ¿es ella la heredera del régimen norcoreano?

Inicialmente condenado por homicidio culposo en 2014 con cinco años de prisión, la sentencia se elevó a asesinato en 2015 tras apelación, resultando en seis años. En 2017, la Corte Suprema de Apelaciones la aumentó a 13 años y cinco meses. El juicio, transmitido en vivo, expuso un retrato de ira y paranoia: Pistorius alegó miedo a un intruso, pero evidencias como mensajes de texto revelaron una relación turbulenta marcada por celos y violencia verbal.

Los años de Pistorius en la cárcel: reflexión y preparación para la libertad

Pistorius ingresó en la prisión Kgosi Mampuru II en Pretoria en julio de 2016, donde pasó casi nueve años en aislamiento. Como recluso de alto perfil, trabajó en la cantera de la prisión, asistió a servicios religiosos y se involucró en programas de rehabilitación.

En 2022, su hermana reveló que había completado cursos de teología y aconsejamiento, buscando "arreglar su vida rota". La junta de libertad condicional lo calificó como un "modelo de recluso" en diciembre de 2023, citando su remordimiento y bajo riesgo de reincidencia, pese a la oposición de la familia Steenkamp, que lo tildó de "monstruo sin empatía".

Salió el 5 de enero de 2024, a los 37 años, bajo estrictas condiciones que duran hasta 2029: terapia semanal por ira y violencia de género, prohibición de alcohol y drogas, toque de queda nocturno, supervisión mensual y veto a entrevistas mediáticas o posesión de armas de fuego. No puede votar ni salir de Sudáfrica sin permiso, y debe informar cambios de domicilio.

La sentencia total de Pistorius concluirá en diciembre de 2029, pero la libertad condicional impone un régimen de "remordimiento genuino" que, según expertos legales, busca prevenir la glorificación pública.

La nueva vida de Pistorius en libertad condicional: sombras, mansión, iglesia y novia

Nueve meses después de su liberación, Pistorius reside en una mansión multimillonaria en Pretoria con su tío Arnold, un empresario de la construcción que lo cuidó desde la infancia. La propiedad, valorada en millones de rands, incluye piscinas y jardines, un contraste con la celda de 2x3 metros que dejó atrás.

La rutina del exatleta es austera: asiste a la iglesia Waterkloof House of Praise tres veces por semana, trabaja en la granja familiar —cuidando caballos y ganado—, y evita el centro de la ciudad para eludir paparazzis. Ha perdido peso, luce barba y cabello largo, y se desplaza en una camioneta discreta, lejos de las cámaras que una vez lo idolatraron.

Su fortuna de US$ 5 millones le permite una comodidad modesta: ingresos residuales de derechos de imagen pre-2013 y apoyo familiar cubren terapias y gastos, aunque Nike rescindió su contrato de US$ 2 millones anuales post-juicio. No retomó el deporte profesional —las prótesis se deterioraron en prisión—, pero entrena ocasionalmente y dona dinero a causas de amputados, aunque sin publicidad.

Los llamados al boicot contra Israel se expanden a la cultura

El giro más inesperado es su romance con Rita Greyling, una consultora en gestión empresarial en la ciudad de Wakkerstroom y amiga de la infancia de la familia. De 33 años, Greyling —descrita como "una doble de Reeva Steenkamp" por su cabello rubio y complexión atlética— fue vista con Pistorius en un almuerzo romántico en un café de Pretoria hace días.

Fuentes cercanas revelaron que están "enamorados" desde finales de 2024, cuando se reencontraron en un evento familiar. "Oscar está enamorado y habla de boda y niños", afirma un informe del diario británico The Sun, citando a allegados que lo ven "renacido" en esta relación. Greyling, madre de una hija de un matrimonio previo, comparte su fe evangélica y lo acompaña a terapias, ofreciendo estabilidad emocional.

La familia Steenkamp, sin embargo, reacciona con dolor: Barry Steenkamp, padre de Reeva, fallecido en 2024, había perdonado a Pistorius en 2022, pero su viuda June expresó en The Daily Mail que "nunca olvidaremos ese 14 de febrero". Activistas por la violencia de género en Sudáfrica critican su "nueva normalidad" como un insulto a las víctimas, en un país con tasas alarmantes de feminicidios.

A sus 38 años, Pistorius "quiere estabilidad y un legado positivo", dicen sus allegados, aunque las restricciones condicionales limitan sus sueños hasta 2029.

(ds)