Progresistas en pie de guerra contra de la agenda de Milei alineada con la extrema derecha

Referentes progresistas de la izquierda democrática de América y resto del mundo se reunieron en Buenos Aires, bajo el lema “Por la democracia y el internacionalismo”, en cuyo marco exteriorizaron su posición de ponerle un freno al avance de la extrema derecha.

De la reunión del Consejo Directivo de la Alianza Progresista Internacional participaron figuras como el excanciller chileno Heraldo Muñoz; la exministra de Trabajo de Portugal, María João Rodrigues; la diputada italiana Chiara Braga (Partido Democrático), y el exprimer ministro palestino Mohammad Shtayyeh, entre otros dirigentes socialistas como el candidato a senador nacional Esteban Paulón y la diputada Mónica Fein.

La representación cordobesa estuvo a cargo del legislador socialista Matías Chamorro, quien integra el bloque oficialista de Hacemos Unidos por Córdoba. "Mientras en Argentina el gobierno de Javier Milei impulsa una agenda internacional alineada con las derechas más radicalizadas del mundo, desde el socialismo apostamos a fortalecer la democracia, la solidaridad y la justicia social en clave global", destacó.

Quien también cumple el rol de secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista (PS) advirtió que "la extrema derecha no es solo un fenómeno local, es un proyecto internacional que amenaza derechos y libertades en todos los continentes".

En el marco del encuentro y con la vista puesta en el 2027, Chamorro afirmó que "nuestra tarea es construir una alternativa democrática y progresista que ofrezca certezas a las mayorías, frente a la agenda de ajuste, exclusión y violencia estatal que hoy impulsa el gobierno nacional".

"Argentina no puede convertirse en el laboratorio de las políticas más extremas de la derecha mundial", sentenció el titular del socialismo cordobés, cuya fuerza política reafirmó su alianza -a nivel provincial y nacional- con el ex gobernador Juan Schiaretti bajo el paraguas de Provincias Unidas, de cara a la competencia electoral del 26 de octubre.

La reunión de la Alianza Progresista también incluyó un encuentro de centros de pensamiento progresista de las Américas y la sesión de su Consejo, que definió "líneas de acción comunes para enfrentar el avance de la extrema derecha y reforzar la cooperación internacional", se indicó.

En la justicia

Los socialistas con banca en Diputados, Paulón y Fein, vienen de presentar una denuncia penal contra el presidente Milei y el Jefe de Gabinete Guillermo Francos por “incumplimiento de deberes de funcionario público”, a raíz de la demora en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue ratificada por el Congreso en su rechazo al veto presidencial.

"El juez Sebastián Casanello ya tiene mi denuncia penal y avanza la investigación. Queremos saber por qué el gobierno está demorando la publicación oficial de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Necesitamos que las familias comiencen a percibir sus pensiones. Terminen con la crueldad", expresó el socialista en un mensaje a través de las redes sociales.

"En salud, educación y discapacidad no todo vale: la sociedad y el Congreso ya pusieron un límite al gobierno y a la política de ajuste”, aportó Fein, quien junto a Paulón integran el bloque pichetista que congrega además a los diputados cordobeses que reportan a Martín LLaryora y Schiaretti.