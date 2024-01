El excampeón paralímpico Pistorius recupera su libertad pero lo vigilarán hasta que expire su condena

El excampeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius, quien obtuvo la libertad condicional en noviembre, saldrá este viernes de la cárcel tras cumplir parte de su condena por el asesinato de su novia, Reeva Steenkamp, en 2013.

Apodado "Blade Runner" por sus prótesis de carbono, Pistorius abatió a tiros a la modelo de 29 años a través de la puerta cerrada de un baño el Día de San Valentín de 2013.

El crimen generó una gran conmoción, ya que Pistorius era considerado como un ejemplo de la superación de las adversidades.

Oscar Pistorius. Foto: Instagram / oscarpistorius

"Al igual que las otras personas en libertad condicional, Pistorius no puede dar entrevistas a los medios", subrayó la administración penitenciaria en un comunicado reproducido por la agencia de noticias AFP.

"El hecho de que Pistorius sea conocido del público no lo hace diferente de los otros detenidos y no justifica un trato particular", añadieron.

En repetidas ocasiones Pistorius declaró que confundió a Steenkamp con un intruso cuando disparó cuatro veces en el baño de su casa de Pretoria, y presentó múltiples recursos contra su condena por este motivo.

En cuatro años las denuncias por violencia familiar y de género crecieron casi un 170%

Pistorius deberá hacer terapia para el control de la ira

Pistorius, quien ahora tiene 37 años, lleva ocho años y medio en la cárcel y siete meses en arresto domiciliario antes de ser condenado por asesinato. En noviembre, una junta de libertad condicional decidió que podía ser puesto en libertad tras cumplir más de la mitad de su condena.

Un funcionario de control lo vigilará hasta que expire su condena en diciembre de 2029, al cual Pistorius tendrá que informar si busca oportunidades de trabajo o se traslada a una nueva dirección.

Asesinó a su novia, envió fotos y se arrojó al vacío

En noviembre, un abogado de la familia Steenkamp señaló que, como parte de las condiciones de su libertad condicional, deberá seguir recibiendo terapia para el control de la ira y asistir a sesiones sobre violencia de género.

Medios de comunicación locales prevén que podría alojarse en la casa de su tío Arnold Pistorius, en un barrio acomodado de Pretoria.

CA/EDD