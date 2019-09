La Reserva Federal anuncia un nuevo recorte de tasa: sería de 0,25 puntos

El próximo miércoles 18 de septiembre, el Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) informará su decisión sobre la tasa de interés de referencia. La mayor parte de los analistas aguardan una disminución de 0,25 puntos porcentuales.

El 31 de julio, ese cuerpo que dirige la política monetaria del Banco Central estadounidense, redujo por primera vez en una década la tasa de interés de referencia a un rango entre el 2 y el 2,25%. De confirmarse la baja prevista, el número se ubicará entre 1,75% y 2%.

No obstante, estos números podrían generar un nuevo ataque de ira del presidente norteamericano, Donald Trump, quien esta semana aseguró que la tasa de interés de su país debería ser aún más baja y apuntar a 0 o bien a números negativos.

Revisión de estrategia de la Fed mantiene todo sobre la mesa

"El Banco Central Europeo (BCE), actuando rápidamente, reduce los tipos en 10 puntos básicos. Intentan, y tienen éxito, depreciar el euro frente a un dólar muy fuerte, perjudicando las exportaciones estadounidenses… Y la FED se sienta, y se sienta y se sienta. ¡Les pagan por pedir dinero prestado, mientras nosotros pagamos intereses!", declaró el mandatario estadounidense en los últimos días. Con un solo disparo sus críticas alcanzaron a las autoridades monetarias europeas y a las de su propio país.

Cabe recordar, también, que cuando en julio la FED bajó su tasa 0,25 puntos, igual que se espera que haga ahora, Mr. President se mostró enfurecido contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. "Como de costumbre, Powell nos decepcionó, pero al menos está terminando el ajuste cuantitativo, que no debería haber comenzado en primer lugar, sin inflación. ¡Estamos ganando de todos modos, pero ciertamente no estoy recibiendo mucha ayuda de la Reserva Federal!", tuiteó por aquellos días.

....As usual, Powell let us down, but at least he is ending quantitative tightening, which shouldn’t have started in the first place - no inflation. We are winning anyway, but I am certainly not getting much help from the Federal Reserve!