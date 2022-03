Declara ante el juez la mujer sospechosa del asesinato del rugbier Federico Aramburu

La mujer detenida por el asesinato del ex rugbier argentino, Federico Martín Aramburu, declarará este martes ante un juez de instrucción por su eventual imputación en el caso.

La Fiscalía de París comunicó que el arresto de la mujer acusada de ser partícipe del asesinato del exjugador de Los Pumas finalizó formalmente y que está prevista su comparecencia ante el instructor del caso, lo que debe dar lugar a la apertura de una investigación judicial, informó AFP

Federico Aramburu

Hasta el momento, los elementos filtrados de las pesquisas policiales a la prensa se basan en imágenes captadas el 18 de marzo por cámaras de vigilancia de los comercios cercanos al lugar del crimen, y es allí en donde aparece la sospechosa de 24 años, quien conducía el vehículo desde el que dos hombres tirotearon a Aramburu en un bulevar del barrio de Saint-Germain-des-Prés, en Paris.

Esa noche a Aramburu lo acompañaba el francés Shaun Hegarty, socio comercial y excompañero del club Biarritz Olympique, donde el argentino jugó entre los años 2004 y 2006.

Según la prensa francesa, los ex deportistas discutieron con dos hombres que estaban sentados en una mesa cercana. No se sabe por qué pelearon, pero lo cierto es que en un momento terminaron a los golpes. Eran cerca de las 6 de la mañana hora local (2 AM de Argentina).

Aramburu y Hegarty abandonaron el bar pensando que la pelea había terminado. Pero cuando salieron un hombre bajó de un rodado marca Jeep y comenzó a disparar. Se escucharon al menos cinco detonaciones de un arma de fuego. El ex rugbier argentino recibió al menos tres disparos y falleció prácticamente en el acto.

De acuerdo a los voceros, el ataque fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. Esas mismas imágenes fueron las que permitieron identificar a quien mató con sus disparos al deportista de 42 años: se trata de Loïk Le Priol, un conocido ultraderechista antiguo miembro del llamado Grupo Unión Defensa (GUD), disuelto en 2017, al que las fuerzas del orden buscan activamente.

Sin embargo hasta el momento la única detenida es la mujer, ya que los otros dos involucrados aún están siendo buscados.

MM/fl