León XIV vuelve a Castel Gandolfo: cómo es el palacio de verano de los papas que Francisco convirtió en museo

El papa León XIV comenzó oficialmente su periodo de descanso en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, marcando la plena reactivación de una histórica tradición pontificia. El actual líder de la Iglesia Católica decidió utilizar las habitaciones privadas para su mes de vacaciones de julio.

La decisión representa un quiebre definitivo con la gestión del papa Francisco, quien en 2016 transformó la residencia en un museo público. Durante una década, miles de visitantes pudieron recorrer los pasillos y conocer los secretos de la milenaria propiedad, situada a unos 25 kilómetros al sudeste de Roma.

Está situada a unos 25 kilómetros al sudeste de Roma y los balcones principales tienen vistas al lago Albano

Con el regreso de León XIV, el complejo debió someterse a intensas obras de remodelación durante el mes de junio, de acuerdo a las fuentes del Vaticano. La propiedad destaca por sus extensos jardines de Villa Barberini, una área verde donde los pontífice solían acudir los días martes para descansar.

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El Castel Gandolfo fue diseñado por el arquitecto Carlo Maderno en el siglo XVII. Entre sus atractivos sobresale una pileta que mandó a instalar Juan Pablo II, quien, debido a su uso constante y a la importancia de esta residencia, la apodó como el "segundo Vaticano".

El predio además incluye una cancha de tenis y la famosa sede de la Specola Vaticana, el observatorio astronómico anexo al palacio que León XIV visitó durante sus vacaciones del año pasado. Los balcones principales de la estructura principal ofrecen vistas al lago Albano.

La propiedad destaca por sus extensos jardines de Villa Barberin

Durante el período de descanso, la agenda del papa suspenderá las audiencias generales de los miércoles. No obstante, el Sumo Pontífice mantendrá el rezo dominical del Ángelus, el cual se transmitirá en directo desde la plaza exterior del Castel Gandolfo.

El propio León XIV detalló que sus jornada estarán consagradas principalmente a un poco de reposo, mucha lectura y reflexión, según el testimonio recogido por la prensa eclesiástica.

Durante una década, miles de visitantes pudieron recorrer los pasillos y conocer los secretos de la milenaria propiedad

El Santo Padre aseguró que aprovechará la serenidad del entorno rural para dedicarse a la preparación de las actividades programadas para la segunda mitad del año y redactar documentos de magisterio.

La interrupción de la apertura al público del museo abarca estrictamente el mes de julio, período en el cual el Papa se concentrará en las actividades de estudio y oración. La comunidad de Castel Gandolfo recibió con entusiasmo la reactivación del palacio.