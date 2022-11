"Llora, Messi": la prensa brasilera se hace un festín con la derrota de la Selección Argentina

Tras la derrota de la Selección Argentina contra Arabia Saudita en el debut en el Mundial Qatar 2022, la prensa brasilera celebró la derrota y comenzó a chicanear a los jugadores argentinos. En ese sentido, una periodista brasilera compartió un video de unos hinchas árabes que se burlaban de Lionel Messi.

Las imágenes fueron publicadas en la cuenta oficial de TNT Sport Brasil, en las que se puede ver cómo la periodista Monique Danello pregunta a un grupo de árabes si tenían algo para decirle a Messi y a toda la Selección Argentina tras los inesperados resultados.

“Llora, Messi”, repiten los seguidores de Arabia Saudita al menos unas tres veces entre risas. El video fue acompañado por un mensaje que firma: “¡Hola, Messi! ¡El aficionado de Arabia Saudita tiene un mensaje para ti!”.

No conforme con ese video, Danella consultó a los seguidores de México, selección con la que se enfrentará el equipo argentino el próximo sábado, qué proyecciones tienen de cara al próximo partido. “Vamos a despachar a Argentina”, dijo uno de los hinchas mexicanos, mientras que otro aseguró: “Los sacamos del Mundial”.

Mufas atrás | Anunció al aire en la radio que "Arabia no haría un gol"

¿Dónde está Messi?

Desde la derrota de Brasil en el Maracaná en la final de la Copa América, la relación entre ambas selecciones e hinchadas es más que tensa. Por esto mismo, otro medio brasilero también se burló de los resultados del partido.

La cuenta de Twitter de Sports Center Brasil de ESPN también compartió un video similar en la que se puede ver a un árabe que pregunta: “¿Dónde está Messi? No lo veo. Por favor díganme si está aquí o no porque no lo veo”.

Luego de eso, pueden verse a dos hinchas del seleccionado de Arabia que vociferan “Llora, Messi”, imágenes que están acompañadas con un emoticón de una cara triste y la bandera de Argentina.

RdC/fl