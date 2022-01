Lluvia de peces: el extraño fenómeno meteorológico que sorprendió a una ciudad de Texas

A pesar de la cantidad eventos climáticos que se sucedieron en 2021, uno de ellos coronó los últimos días del año y logró formar parte de los más extraños hasta la fecha. En Texas, Estados Unidos, lugareños fueron testigo de como caían peces del cielo.

La ciudad de Texarkana confirmó lo sucedido en una publicación a través de su página oficial de Facebook. En la misma, bromeó sobre cómo el 2021 terminaba "sacando todos sus trucos". El posteo estuvo acompañada de una foto de un pez en medio de un campo.

El "incidente" tuvo lugar el miercoles 29 de diciembre. "2021 está sacando todos los trucos ... incluida la lluvia de peces en Texarkana hoy. Y no, esto no es una broma", comienza relatando el sitio dedicado a la ciudad ubicada en el condado de Bowie.

Tras haber caracterizado al evento como si de algo fantasioso e imposible se tratase, brindan una explicación al respecto: "La lluvia animal es un fenómeno que ocurre cuando pequeños animales acuáticos como ranas o peces son arrastrados por trombas".

"Esto también puede ocurrir a través de corrientes de aire que sobre la superficie de la tierra. Una vez quedan atrapadas en ellas, la única manera en la que puede recobrar su libertad es cuando comienza la lluvia", agregan a continuación.

El posteo procede señalando que "la ocurrencia es poco común", pero como lo demuestran los eventos en Texarkana, sucede. Finalmente, la ciudad ironiza sobre cómo todos deberían "llegar de puntillas al 2022 lo más silenciosamente posible".

La ciudad de Texarkana fue testigo de como lubinas blancas caían del cielo, según narró su página de Facebook.

Un residente de Texarkana, James Audirsch, fue entrevistado por KTAL TV y señaló que junto a un compañero de trabajo, y desde una concesionario de automóviles, presenciaron la mágica tormenta. "Estaba lloviendo muy fuerte y un pez cayó al suelo", narró.

Y añadio: "En ese momento, le dije a Brad lo que estaba pasando. Él no me creyó hasta que se lo mostré. Los peces estaban cayendo allí y en todas partes. Parecían ser lubinas blancas. No estoy del todo seguro. Pero fue un suceso impresionante".

En mayor detalle, National Geographic explica que estos eventos ocurren cuando los chorros de agua se mueven sobre la tierra y comienzan a perder energía. A medida que el fenómeno pierde energía, comienza a arrojar los objetos que capturó.

No es la primera vez que esto ocurre tanto en los Estados Unidos o en el resto del mundo, y con mucha razón. En Missouri, llovieron ranas (1873), en Japón, fue el turno de los renacuajos (2009) y En Australia, aparecieron peces (entre 2010 y 2015).

JFG