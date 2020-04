Lo peor de la pandemia "ya pasó" en Nueva York

por Leandro Dario

Pese a haber superado las 10 mil muertes por Covid-19 y el colapso de su sistema sanitario, lo peor en Nueva York, el epicentro del brote en Estados Unidos, “ya pasó”, según el gobernador Andrew Cuomo, que, una vez más, chocó con el presidente Donald Trump sobre la gestión de la pandemia. Las imágenes de una Nueva York desierta y de los hospitales al borde del colapso no impidieron que las autoridades transmitieran una débil luz de esperanza, al registrarse en las últimas horas la cifra más baja de muertes.

Con alrededor de 19 mil personas hospitalizadas y 671 víctimas fatales el lunes, la cifra más baja en la última semana, las autoridades del Estado creían que el pico de la pandemia había quedado atrás. “Lo peor ya pasó, si seguimos siendo inteligentes de ahora en adelante respetando las medidas de distanciamiento social. Pero si hacemos alguna idiotez, veremos las cifras subir mañana”, advirtió

Nueva York es el estado más golpeado por la pandemia. Allí se registraron más muertes que en la mayoría de los países del mundo, con la excepción de Italia, España, Francia y Reino Unido. Pero el dato que infundía optimismo era la baja en el número neto de hospitalizaciones.

Coronavirus: Nueva York ya es un epicentro de la pandemia

Esa esperanza no modificó el enfrentamiento entre Trump y los gobernadores, que anunciaron que se coordinarían para “reabrir” la economía. Esa concertación generó la furia del presidente, quien dijo ser el único autorizado para decidirlo. “Si tiene autoridad para abrir, ¿por qué no la tuvo para cerrar la economía?”, disparó Cuomo, que coordina un plan para permitir la reapertura de comercios y escuelas con sus pares de New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Delaware, Massachusetts y Rhode Island. En esos siete estados se reportaron hata el momento 325 mil casos confirmados y más de 14.400 muertes, alrededor del 60% de las 23.649 registradas en todo el país.

“Estamos en camino de controlar la propagación. Creo que ahora podemos comenzar a transitar el camino hacia la normalidad" y tener "un plan que prevea el reinicio de ciertas actividades”, aseguró Cuomo a la prensa.

Durante la crisis, los gobernadores dieron un paso al frente y ordenaron cuarentenas cuando el presidente se rehusaba a hacerlo. La tensión entre el Ejecutivo federal y los estaduales propició una reacción descoordinada en Estados Unidos. Incluso, Cuomo, del Partido Demócrata, acusó a la Casa Blanca de no enviarle todos los respiradores que necesitaba en el pico de la pandemia.

Según el promedio de encuestas del sitio Real Clear Politics, el presidente tiene una aprobación del 45% y una desaprobación del 51%. Cuando asumió el poder en enero de 2017, su respaldo y su rechazo eran del 44%. Si bien ese dato podría indicar cierto desgaste del republicano, conserva aún ventaja en estados claves como Florida. Las elecciones presidenciales serán el próximo 3 de noviembre.