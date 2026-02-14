Los archivos del caso Epstein producen nuevas renuncias en Reino Unido y en Goldman Sachs

La divulgación de los archivos vinculados a la causa contra el financista Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia, sigue produciendo renuncias y desplazamiento de figuras políticas e institucionales. Ahora tuvieron que dejar sus cargos a raíz de este tema un alto funcionario del gobierno británico y una dirigente de la firma Goldman Sachs.

En el Reino Unido, Chris Wormald, secretario de gabinete y consejero del primer ministro Keir Starmer, se vio obligado a dimitir debido a las repercusiones del escándalo. Ocupaba ese puesto desde diciembre de 2024 y su salida fue “de común acuerdo”, según un comunicado del gobierno.

“Coincidimos en que renunciaría hoy a su puesto de secretario del gabinete. Le deseo lo mejor para el futuro”, declaró Starmer en el comunicado.

Aunque el gobierno no explicó la razón de su salida, esta se produce tras la ida de otros dos de los más cercanos colaboradores de Starmer: su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, quien renunció el domingo, y su director de comunicación, Tim Allan, quien se fue el lunes.

Ambos cayeron por las repercusiones del escándalo que rodea al primer ministro por haber nombrado a fines de 2024 como embajador en Washington a Peter Mandelson, cuando este había tenido vínculos con Epstein.

También en Wall Street. Kathryn Ruemmler, principal abogada de Goldman Sachs y asesora jurídica del banco, renunció ayer al revelarse sus estrechos vínculos con Epstein.

Ruemmler había estado bajo intenso escrutinio después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara varios mails en las últimas semanas que mostraban su amistad con el fallecido exfinancista.

El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, señaló que respeta su decisión de renunciar y agradeció a Ruemmler “la calidad de sus asesorías jurídicas sobre temas importantes” para el grupo.

En una declaración enviada al diario Financial Times, Ruemmler justificó la dimisión en su voluntad de evitar que “la atención mediática” sobre su figura “se convierta en una distracción” para Goldman Sachs.

La relación entre Epstein y Ruemmler era conocida desde la publicación de una primera serie de documentos relativos al caso hace varios meses.

Sus interacciones incluían, según los informes, intercambiar consejos sobre sus movimientos profesionales y cuestionamientos sobre sus delitos sexuales, además de mensajes de Ruemmler en los que llamaba a Epstein “cariño” y “Tío Jeffrey”.

Ambos mantuvieron su relación amistosa hasta poco antes de la muerte del delincuente sexual en prisión en 2019. Es decir, mucho después de la primera condena en 2008 del exfinancista por solicitar servicios sexuales de una menor de edad.

Según el Wall Street Journal, Ruemmler fue una de las tres personas a las que Epstein llamó tras su detención en julio de 2019 por acusaciones de tráfico sexual de menores.

En esa época, la abogada trabajaba en Latham & Watkins. También ocupó cargos importantes en el Departamento de Justicia entre 2009 y 2011 bajo la presidencia de Barack Obama, antes de incorporarse a la Casa Blanca como asesora.