Bolivia elige presidente y el candidato de Evo Morales lidera las encuestas

Casi un año después del golpe de Estado que desalojó a Evo Morales del poder, Bolivia elegirá este domingo a un nuevo presidente, en momentos en que atraviesa la crisis económica más profunda en 40 años, con una contracción prevista del Producto Bruto Interno (PBI) de 6,2% en 2020.

El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, lidera todas las encuestas, secundado por el ex presidente Carlos Mesa. La gran duda apunta a si habrá victoria en primera vuelta o un segundo turno electoral el próximo 29 de noviembre.

Con una relación de fuerzas similar a la de las elecciones de hace un año, en las que Evo Morales proclamó la victoria pero el resto de agrupaciones denunció fraude, Arce cierra su campaña electoral, un día después de que su rival de centroderecha llamara a "derrotar definitivamente" el proyecto socialista de Morales.

Ambos son los únicos con opciones de convertirse en jefes de Estado, según los sondeos. Según la última encuesta de Ipsos, el candidato del MAS tiene un 42% de intención de voto, mientras que su rival cosecha un 34% de apoyos. La Constitución declara ganador en primera vuelta al candidato que obtiene mayoría absoluta o el 40% de los votos con 10 puntos de ventaja sobre el segundo.

Mesa, quien gobernó en 2003-2005, cerró la noche del martes su campaña en la ciudad oriental de Santa Cruz, cabecera de la región más rica de Bolivia, donde llamó a sus compatriotas a votarlo para evitar que el MAS de Morales y Arce vuelva al poder. “Que quede claro, que nadie se equivoque, porque somos los únicos que podemos derrotar definitivamente a Morales y a Arce, porque Arce no es otra cosa que Morales, y Morales 'never in the life' (nunca más en la vida)”, declaró Mesa ante centenares de seguidores de su partido, Comunidad Ciudadana.

Mesa cerró su campaña en Santa Cruz, en vez de en La Paz, en un aparente intento por quitarle votos al derechista Luis Fernando Camacho, líder de un comité cívico local y quien cobró notoriedad hace un año en las protestas que condujeron a la salida de Morales del poder y del país, asilado primero en México y, luego, en Argentina.

La campaña estuvo marcada por la polarización entre los partidarios y detractores de Morales, quien afirma que Arce, su ex ministro de Economía, es “garantía de la estabilidad, crecimiento económico y redistribución de riqueza”. Arce, de 57 años, alza la bandera de la bonanza económica y reducción de la pobreza durante el gobierno de Morales, logros que atribuye a la nacionalización de los hidrocarburos en 2006. El próximo presidente enfrentará un complicado escenario económico debido a la caída de las exportaciones y a la crisis derivada de la pandemia.

Sus partidarios denunciaron que podría haber fraude este fin de semana. “En las próximas elecciones está en juego la vigencia del Estado Plurinacional”, afirmó la ex ministra de Salud, Nila Heredia, en un evento organizado por la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior (Redappe). Con respecto a un eventual fraude, el ex embajador Fernando Rodríguez Ureña, “hay indicios porque, desde hace muchos meses, el órgano electoral está cambiando de software y se está capacitando a técnicos”.

Cuatro misiones de observación internacionales supervisarán la transparencia de los comicios. “Hemos hecho un llamado general a que se respeten los resultados”, declaró Francisco Guerrero, de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras una visita de cortesía a la presidenta de facto Jeanine Áñez. Las otras misiones son de la Unión Europea, del Centro Carter y de la asociación de organismos electorales de América. En los comicios también se renovará la totalidad del Congreso boliviano, controlado por el MAS.

LD/MC