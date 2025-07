Macron agita Europa y choca con EE.UU. al reconocer el Estado palestino

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, alteró la rígida política internacional de Europa al anunciar que dentro de un par de meses reconocerá al Estado palestino, una medida de peso para una potencia del bloque en el conflictivo escenario de Medio Oriente.

Ayer, después de una lluvia de críticas internas y externas, Francia salió a defender su postura, especialmente la acusación de que la medida termina favoreciendo al grupo terrorista Hamas.

La misión le correspondió al ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, aunque lo hizo con un argumento curioso. Afirmó que la propuesta de Macron iba en contra de lo que quería el grupo islamista.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Hamas siempre ha descartado la solución de dos Estados. Al reconocer a Palestina, Francia se opone a esa organización terrorista”, declaró Barrot. Y remató: con su decisión, “Francia apoya el lado de la paz contra el lado de la guerra”.

Macron dijo el jueves que su país reconocería formalmente un Estado palestino durante una reunión de la ONU en septiembre. Es la nación europea más poderosa en anunciar tal medida.

La decisión provocó la condena de Israel, quien replicó que de esa manera “recompensa el terrorismo”, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo calificó de “imprudente” y dijo que “solo sirve a la propaganda de Hamas”.

Mike Huckabee, embajador de Estados Unidos en Israel, ironizó señalando que Macron ofrecería la “riviera Francesa a la nueva nación” palestina.

Incluso opinó sobre el tema el presidente estadounidense, Donald Trump, quien minimizó la postura de Macron. “Es muy buen tipo, me gusta, pero esa declaración no tiene peso. Eso no cambiará nada”, dijo a periodistas en la Casa Blanca.

El propio Hamas –considerado grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea– elogió la iniciativa francesa, diciendo que era “un paso positivo en la dirección correcta para hacer justicia a nuestro oprimido pueblo palestino”.

Las potencias árabes del Golfo, como Arabia Saudita, Qatar y Kuwait, elogiaron ayer el anuncio de Macron.

“El reino elogia esta decisión histórica, que reafirma el consenso de la comunidad internacional sobre el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado independiente en las fronteras de 1967”, afirmó la cancillería saudita.

Cruces en Francia. Las reacciones internas variaron desde elogios por parte de la izquierda, condenas por parte de la derecha y un silencio incómodo en las filas del propio gobierno.

El líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, dijo que el anuncio fue “apresurado” y otorga a Hamas “una legitimidad institucional e internacional inesperada”.

Marine Le Pen, líder parlamentaria del RN, dijo que la acción francesa equivalía a “reconocer un Estado de Hamas y, por lo tanto, un Estado terrorista”.

Al otro lado del espectro político, Jean-Luc Melenchon, jefe del partido de extrema izquierda Francia Inconmovible, calificó la decisión de Macron como “una victoria moral”, aunque lamentó que no tuviera efecto inmediato.

Discrepancias en la UE. El anuncio de Macron coincide con la creciente inquietud internacional por la situación humanitaria en Gaza.

Sin embargo, las conversaciones de paz reanudadas hace semanas en Doha están estancadas y Estados Unidos, mediador junto a Qatar y Egipto, anunció este mismo jueves su retirada por la “postura egoísta” de Hamas.

Aunque Francia es el país europeo más importante en dar este paso, la cuestión no genera consenso entre las grandes potencias europeas. Alemania, por ejemplo, considera que reconocer a Palestina sería “una mala señal”.

Si bien hay diferencias sobre ese tema, ocurre lo contrario respecto a la situación humanitaria. Ayer, en una declaración conjunta, Reino Unido, Francia y Alemania exhortaron al gobierno israelí a “levantar inmediatamente las restricciones” para que se pueda brindar ayuda a los gazatíes.

A pesar de la firme oposición de Estados Unidos e Israel, al menos 142 países han reconocido hasta la fecha al Estado palestino. En Europa, países como España, Irlanda, Noruega o Eslovenia dieron el paso en 2024.

Reacciones

Donald Trump

“Es muy buen tipo, me gusta, pero esa declaración no tiene peso. Su declaración no cambiará nada.”

Benjamin Netanyahu

“Recompensa el terror. Puede crear una rampa de lanzamiento para aniquilar a Israel y no para vivir en paz.”

Hamas

Consideramos esto un paso positivo en la dirección correcta para hacer justicia a nuestro oprimido pueblo.”

Alemania

“No nos planteamos reconocer un Estado palestino a corto plazo. Es una de las últimas etapas.”

Keir Starmer

“La atención debe centrarse en obtener un alto el fuego y que llegue la ayuda y los rehenes sean atendidos.”

Pedro Sánchez

“Juntos, nosotros debemos proteger lo que Netanyahu trata de destruir. La solución a dos Estados es la única solución.”