Mamdani choca con los multimillonarios de Nueva York por un impuesto al lujo

Un polémico mensaje de cuatro palabras publicado en redes sociales –“You’ve got mail”– bastó para encender un cruento conflicto político y financiero en la meca del capitalismo mundial.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, puso en marcha la fase más agresiva de su programa de gobierno al oficializar el envío de notificaciones para la aplicación inmediata del impuesto a la segunda propiedad de lujo, conocido formalmente como el tributo pied-à-terre.

La medida no solo grava de manera directa a los dueños de suntuosos departamentos desocupados en Manhattan, sino que desató un escándalo de proporciones tras la divulgación de una nómina oficial que incluye nombres de propietarios y direcciones exactas de los inmuebles alcanzados.

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El denominado impuesto pied-à-terre está diseñado específicamente para gravar a aquellas personas físicas o corporaciones que poseen residencias secundarias o no permanentes cuyo valor de mercado o avalúo fiscal supere los 5 millones de dólares.

A diferencia de las viviendas primarias, estas unidades de superlujo suelen permanecer desocupadas durante la mayor parte del año, funcionando como activos de inversión o refugios de valor para grandes fortunas nacionales.

El nuevo esquema establece un gravamen progresivo anual que parte del 0,5% para propiedades de entre 5 y 10 millones de dólares, y escala hasta tasas significativamente superiores para áticos y mansiones verticales valoradas en más de 25 millones.

El tributo a las segundas residencias representa tan solo la punta de lanza de un giro tributario estructural más profundo. En el plano habitacional, la alcaldía respaldó la congelación de los alquileres para más de dos millones de personas que viven en unidades bajo el régimen de renta estabilizada, frenando los aumentos anuales que pedían las cámaras de propietarios.

Polémica. El aspecto más controversial de la implementación del tributo fue la decisión de la administración municipal de publicar un registro interactivo en el portal oficial de la ciudad donde se detallan las direcciones exactas de las residencias notificadas, acompañadas por los nombres de las personas físicas o los entes corporativos registrados como titulares.

La difusión del listado desató una ola de indignación entre las cámaras empresariales, desarrolladores inmobiliarios y grupos de defensa de la privacidad. Representantes del sector financiero tacharon la iniciativa de “escrache institucional” y “lista de la vergüenza”, acusando al alcalde socialista de poner en riesgo la seguridad personal de los propietarios y de recurrir a tácticas de amedrentamiento ideológico. Críticos del ala conservadora señalaron además que el uso irónico del latiguillo “You’ve got mail” representa una provocación inaceptable para una autoridad municipal.

Mientras los magnates de Wall Street amenazan con un éxodo masivo hacia estados como Florida o Texas, el entorno del alcalde asegura que la verdadera amenaza para la metrópoli no radica en la migración de unos pocos millonarios, sino en la imposibilidad de la clase trabajadora de seguir pagando el costo de vida neoyorquino.