Mientras la ciudad de Derna entierra a miles de personas en fosas comunes, la ONU denunció que se “podría haber evitado”

La ONU denunció que la destrucción causada por la tormenta Daniel se hubiese evitado con un sistemas de alerta temprana y evacuaciones previas. Los habitantes de la ciudad más afectada por el ciclón, Derna, continúan enterrando personas en fosas comunes. Según autoridades nacionales, las inundaciones ya provocaron 5100 muertos, 9000 desaparecidos y, al menos, 30000 desplazados.

Pasada las tormentas, el desastre emerge entre los escombros a orillas del mar mediterráneo. Producto de las fuertes lluvias en el norteafricano desbordó el río Wadi Derna, que atraviesa la ciudad de Derna arrasando todo a su paso. Casa y edificios destruidos por la fuerza del agua y autos volcados salpicaban el paseo marítimo de la ciudad portuaria.

Las inundaciones producto de los desbordes provocó que al menos 30.000 personas sean desplazadas de la ciudad de Derna, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Por su parte, la agencia de Naciones Unidas señaló que miles de personas más debieron abandonar sus casas en otras localidades orientales.

Ciclón Daniel: las impactantes imágenes del temporal que dejó más de 2300 muertos y 10.000 desaparecidos en Libia

La agencia internacional AFP, entrevistó a un hombre que perdió a 13 miembros de su extensa familia. Fadellalah aún no conoce la suerte de otros 20, varios días después de que las dos represas reventaran, desatando inundaciones que tiraron las paredes de los edificios de su barrio. Miles de personas como él intentan desesperadamente averiguar quién sobrevivió a las lluvias torrenciales.

Los que sobrevivieron cuentan escenas de pesadilla, con cadáveres que se amontonan más rápido de lo que las autoridades pueden contarlos.

La tormenta "Daniel" en Libia deja miles de muertos y desaparecidos

Las autoridades sanitarias confirmaron que el número de muertos superó los 5100 y advirtió que es probable que el número de víctimas fatales se incremente en las próximas horas ya que se desconoce el paradero de 9000 personas, según indicó Ossama Ali, portavoz de un centro de ambulancias en el este de Libia. Entre las víctimas figuran al menos 400 extranjeros, principalmente sudaneses y egipcios.

“Nadie esperaba esto”, dijo Fadelallah, el hombre entrevistado por la agencia AFP que pidió no usar su apellido por temor a posibles represalias de funcionarios del gobierno y grupos armados que podrían ver su historia como una crítica a sus esfuerzos. “Algunos de ellos no tenían autos. No tenían forma de salir”, dijo refiriéndose a su familia.

Otro de los testigos, Ibrahim Moussa, señaló que la represa más cercana reventó en las primeras horas del lunes. “Lo que descendió fue un torrente de escombros que mató a todo el mundo”, recordó. Y agregó: “Ahora, los muertos están atrapados bajo varios metros de lodo y detritus. Los testigos compararon las inundaciones con un tsunami. Muchas personas fueron arrastrados al mar. El martes empezaron a aflorar cadáveres en el Mediterráneo, cuya agua se volvió marrón como el barro”.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU, la mayoría de las víctimas “podrían haberse evitado” si los sistemas de alerta temprana y gestión de emergencias hubieran funcionado correctamente.

Según ONU, la Unión Europea "ayudó e instigó" crímenes de lesa humanidad en Libia

Petteri Taalas, jefe de la OMM, organismo de las Naciones Unidas, señaló: “Se podrían haber emitido las alertas y las fuerzas de gestión de emergencias habrían podido llevar a cabo la evacuación de la población, y podríamos haber evitado la mayoría de las víctimas”.

Taalas remarcó que la falta de pronósticos meteorológicos, de difusión y de acción sobre las alertas tempranas contribuyó en gran medida al tamaño del desastre. El jefe de la OMM responsabilizó de estas falencias al conflicto interno que sacude Libia desde años. “Las inundaciones llegaron y no hubo evacuación, porque no había los sistemas de alerta temprana adecuados”, agregó.

Ayuda internacional

Las Naciones Unidas, los Estados Unidos, la Unión Europea y muchos países del Oriente Medio y el Norte de África enviaron equipos de socorro y asistencia, incluidos alimentos, tanques de agua, refugios de emergencia y suministros médicos a Libia.

Según informó la Comisión Europea a través de un comunicado, la Unión Europea desplegó sobre la zona del desastre a expertos en ayuda humanitaria para evaluar rápidamente las nuevas necesidades humanitarias y el Centro de Coordinación de la Respuesta de Emergencia.

La ONU prometió 10 millones de dólares para apoyar a los sobrevivientes en Libia, incluidas al menos 30.000 personas que se habían quedado sin hogar en Derna. Esto es casi un tercio de la población de esta ciudad del este de Libia antes del desastre.

Este es el segundo fenómeno natural que golpea el norte de África en los últimos días. Un violento terremoto sacudió el pasado viernes Marruecos, causando la muerte de casi 3000 personas.

Desafíos enormes

“Las carreteras están obstruidas, destruidas e inundadas, lo que complica el acceso de ayuda humanitaria”, señaló la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Desafíos como estos evidencian el arduo trabajo que tiene por delante para reconstruir la ciudad.

La ONU confirmó que la demora en algunos sectores se debe a que los puentes sobre el río Derna, que conectan la parte oriental de la ciudad con la occidental, se derrumbaron.

Guerra, caos, catástrofe

Hace unos años que Libia, un país petrolero, intentaba recuperarse de la guerra y el caos que siguieron al levantamiento que derrocó y mató al dictador Muammar Khadafy en 2011.

El país quedó dividido entre dos gobiernos rivales: la administración internacionalmente reconocida por la ONU con sede en la capital Trípoli, en el oeste, y una administración separada, en el este, liderada por el comandante militar Khalifa Hafter y su Ejército Nacional Libio azotada por las inundaciones.

Además de las catástrofes, un responsable de la Cruz Roja alertó contra el riesgo relacionado con las minas antipersona arrastradas a otras zonas por el agua que podrían estar debajo de los escombros y detonarse de un momento a otro.

NT