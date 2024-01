Netanyahu reiteró su rechazo a la solución de dos estados, pese al pedido de Joe Biden

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, le reiteró al presidente estadounidense, Joe Biden, su oposición a la “soberanía palestina” en la Franja de Gaza, insistiendo en el “requisito” de la seguridad, lo que de hecho descarta la “solución de dos estados” que impulsan Washington, la Unión Europea y la mayoría de los aliados occidentales de Israel.

Ambos dirigentes mantuvieron una conversación telefónica el viernes por primera vez en casi un mes, tras la cual Biden declaró que todavía es posible que Netanyahu acepte alguna forma de estado palestino, pero el contenido del diálogo difundido hoy por la oficina del premier israelí indica lo contrario.

“Durante su conversación con el presidente Biden, el primer ministro Netanyahu reiteró su política de que, tras la destrucción de Hamas, Israel debe mantener el control de la seguridad en Gaza para garantizar que Gaza deje de suponer una amenaza para Israel, un requisito que contradice la exigencia de soberanía palestina”, afirmó la oficina de Netanyahu en un comunicado emitido ayer.

El jueves, Netanyahu rechazó la soberanía palestina en Cisjordania ocupada, afirmando que era incompatible con la necesidad de Israel de tener “control de la seguridad sobre todo el territorio al oeste del río Jordán”.

“Hay varios tipos de soluciones de dos estados. Hay varios países miembros de la ONU que no tienen ejército propio”, declaró Biden el viernes. No obstante, un alto cargo de Hamas rechazó ayer los comentarios del presidente estadounidense. “La ilusión que predica Biden a favor de un estado de Palestina no engaña a nuestro pueblo”, reaccionó Izzat al Rishq, miembro del buró político de Hamas.

“Biden es socio de pleno derecho en la guerra genocida y nuestro pueblo no espera nada bueno de él”, añadió.

Netanyahu prometió que destruiría a Hamas y desmilitarizaría Gaza en respuesta al ataque terrorista del movimiento palestino del 7 de octubre, y se resiste cada vez más a la presión de su principal aliado, Estados Unidos, a favor de un plan que incluya alguna forma de estado palestino. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, reaccionó con una dura crítica a Netanyahu por divulgar sus diferencias con Biden. “Como ministro de Asuntos Exteriores y como primer ministro, tuve muchas discusiones, algunas de ellas difíciles, con los estadounidenses. Nunca las tuve en reuniones de prensa ni delante de las cámaras”, afirmó.

“Las relaciones con Estados Unidos son demasiado importantes para convertirlas en riñas públicas cuyo único objetivo es el beneficio político. Hacer esto en tiempos de guerra, cuando Estados Unidos está a nuestro lado, es un ejercicio de anarquía”, añadió el líder opositor.

“Inaceptable”. El derecho del pueblo palestino a construir su propio estado “debe ser reconocido por todos”, declaró ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados celebrada en Uganda.

“La negativa a aceptar una solución de dos estados para israelíes y palestinos y la negación del derecho del pueblo palestino a tener un estado son inaceptables”, insistió el dirigente de la ONU.

Esta postura “prolongaría indefinidamente un conflicto que se ha convertido en una grave amenaza para la paz y la seguridad mundiales, exacerbaría la polarización y alentaría a los extremistas en todo el mundo”, advirtió Guterres.

El lunes, Guterres instó a un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza y reveló que hace tres meses que no puede comunicarse directamente con Netanyahu.

Familiares de rehenes endurecen sus reclamos

Decenas de familias de rehenes israelíes en manos de Hamas y otras milicias palestinas pasaron la noche acampadas frente a la casa en Cesarea del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para exigirle que pacte inmediatamente un acuerdo para el retorno de sus seres queridos después de más de cien días de secuestro.

“Los días de gracia en los que arrastrabas los pies se han acabado”, ha hecho saber el Foro de las Familias de los Rehenes en un comunicado publicado durante la acampada. “Hemos estado suplicando desde hace 105 días. Ahora es el momento de exigirlo: hay que detener las ejecuciones de los rehenes, hay que demostrar liderazgo y hace falta una decisión valiente para avanzar en un plan que sabemos que está sobre la mesa”, añadieron, en declaraciones recogidas por el Jerusalem Post.

Las familias exigen en particular la celebración de una conferencia internacional entre Israel y tres de sus principales aliados y mediadores con Hamas como son Estados Unidos, Qatar y Egipto “para alcanzar un entendimiento sobre la forma de que los rehenes regresen a casa”.