“No Kings”: masiva protesta en EE.UU. contra Donald Trump

El presidente Donald Trump despierta tanta adhesión como rechazo en Estados Unidos. Este sábado, los estadounidenses que repudian su mandato salieron en masa a expresar su indignación bajo el lema “No Kings” (Sin reyes), en referencia a la inclinación autoritaria del mandatario.

Las marchas fueron de costa a costa. Grandes multitudes se concentraron en las principales ciudades de cincuenta estados. Desde Nueva York y Washington hasta ciudades más pequeñas en Michigan e, incluso, cerca de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida. Hubo más de 2.700 protestas contra el republicano.

“El presidente cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad”, afirmó en su sitio web el movimiento “No Kings”, que reúne a unas 300 organizaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El actor Robert De Niro, conocido crítico de Trump, llamó a movilizarse. “Hemos tenido dos siglos y medio de democracia, a menudo desafiante, a veces desordenada, pero siempre esencial”, manifestó en un breve video.

“Ahora tenemos a un aspirante a rey que quiere arrebatárnosla: el rey Donald. Nos estamos levantando nuevamente esta vez, alzando nuestras voces de manera no violenta para declarar: No a los reyes”, enfatizó De Niro.

Miles de personas inundaron lugares emblemáticos como Times Square de Nueva York, Boston Common y Grant Park de Chicago.

En el barrio de Queens de Nueva York, los manifestantes portaban carteles coloridos que decían “Las reinas dicen no a los reyes” y “¡Protestamos porque amamos a Estados Unidos y lo queremos de vuelta!”, mientras que algunos coreaban: “¡Amamos a nuestro país, no soportamos a Trump!”.

Lo que más enoja a un sector de estadounidenses son las tácticas de mano dura que aplica el multimillonario republicano desde que regresó a la Casa Blanca en enero, incluidos ataques a los medios de comunicación, el procesamiento de opositores políticos y una vasta represión de la inmigración.

Leah Greenberg, cofundadora del Proyecto Indivisible, criticó los esfuerzos de la administración Trump para enviar a la Guardia Nacional a varias ciudades demócratas. “Es el clásico manual autoritario: amenazar, difamar, mentir y asustar a la gente para que se someta”, afirmó Greenberg.

Trump ordenó el envío de tropas de la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington y Memphis. Los despliegues previstos en Chicago y Portland, Oregón, fueron bloqueados hasta ahora en los tribunales.

Esta es la segunda gran manifestación contra Trump. Millones de personas asistieron a las protestas del 14 de junio pasado, después que el mandatario ordenara el despliegue de tropas en Los Ángeles.

En esta ocasión, la respuesta de Trump a las protestas fue moderada. “Dicen que se refieren a mí como un rey. No soy un rey”, declaró en Fox News.

Pero sus principales aliados en el Partido Republicano se mostraron más combativos, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó la jornada de protesta como una manifestación de “Odio a Estados Unidos”. “Reúnen a marxistas, socialistas, defensores de Antifa (movimiento antifascista), anarquistas y al ala pro-Hamas del Partido Demócrata de extrema izquierda”, afirmó.

El demócrata Glenn Ivey rechazó el término “odio” y apoyó las manifestaciones. “Son una respuesta a lo que han hecho: socavar el país, destruir el Estado de derecho y nuestra democracia”, apuntó.