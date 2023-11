¿Ordenó China silenciar medios y restar importancia al misterioso brote de neumonía?

El gobierno de China habría ordenado a sus funcionarios que resten importancia al misterioso brote de neumonía que afecta todo el país, que no revelen la causa de la enfermedad y que eviten el uso del término "Covid-19". Así lo aseguró un informante anónimo del régimen, que aseguró los altos funcionarios recibieron estas órdenes como una "directiva secreta", supuestamente, del líder chino Xi Jinping.

"Los principales medios de comunicación extranjeros estacionados en Beijing también recibieron la orden que deja claro que no se permiten entrevistas para informar sobre la llamada 'infección por neumonía por micoplasma' o 'influenza'", dijo la fuente al diario The Epoch Times. "Los medios nacionales también tienen prohibido hacer informes exhaustivos sobre este brote, lo que sería como pretender que esto nunca sucedió".

El 13 de noviembre, las autoridades chinas informaron de un aumento de las enfermedades respiratorias, principalmente entre los niños. Lo atribuyen al abandono de las restricciones anticovid, a la llegada del frío y a la circulación de patógenos conocidos (virus de la gripe, bacteria mycoplasma pneumoniae, VRS causante de bronquiolitis o SARS-CoV-2).

Cientos de casos en China y la OMS en alerta: qué se sabe sobre el brote de una neumonía desconocida

El sistema de vigilancia ProMED -que a finales de 2019 dio la primera señal de alarma sobre la misteriosa neumonía que originando la pandemia de Covid- alertó el lunes 20 de noviembre sobre hospitales "llenos de niños enfermos" con una infección respiratoria desconocida. También hubo algunos casos de adultos, sobre todo profesores, principalmente en ciudades como Beijing y Tianjing y las provincia de Hebei y Liaoning (noreste de China).

Los enfermos padecen fiebre, inflamación pulmonar sin tos, a veces nódulos pulmonares, aunque hasta el momento no se registraron muertes. En Beijing, en el hospital del Instituto de Pediatría, periodistas extranjeros atestiguaron a una multitud de padres y niños. Algunos padres mencionaron infecciones de mycoplasma, causa conocida de neumonía pediátrica, que se trata con antibióticos.

El informante también dijo que varios hospitales crearon clínicas improvisadas para hacer frente al creciente número de pacientes. "El hospital afiliado de la Universidad de Hebei (clínica improvisada) ya está en funcionamiento, principalmente para niños que reciben tratamientos por goteo intravenoso", dijo.

Hospitales colapsados en China: qué es el mycoplasma y cuáles son sus síntomas

En la plataforma Douyin, la versión china de TikTok, videos publicados muestran a equipos de prevención de enfermedades desinfectando un aula y las calles de la ciudad vestidos de pies a cabeza con trajes protectores contra materiales peligrosos, según informó Newsweek. Denominados "dabai", que literalmente significa "grandes [figuras] blancas", los trabajadores de materiales peligrosos se convirtieron en un símbolo de las impopulares políticas de "covid cero" de China.

Casi cuatro años después de la aparición en China de la misteriosa "neumonía viral" provocada por el coronavirus, la noticia reaviva los temores de una posible nueva pandemia y los mensajes en las redes sociales chinas hablan con preocupación de "un nuevo virus" o "un nuevo covid".

La OMS, que reprochó varias veces a Beijing su falta de transparencia sobre la pandemia y fue ella misma criticada por su retraso en la respuesta al covid, pidió más información sobre el aumento de las infecciones respiratorias en los niños. China respondió que "no se detectaron patógenos nuevos o inusuales", pero sí señaló "un aumento de las consultas externas y de las hospitalizaciones de niños debido al mycoplasma pneumoniae desde mayo y, desde octubre, al VRS, al adenovirus y a la gripe", según un comunicado de la OMS.

La OMS le pidió a China información sobre el brote de neumonía infantil

A mediados de octubre, el país comenzó a reforzar la vigilancia de diversas enfermedades respiratorias, entre ellas, por primera vez, la mycoplasma pneumoniae. Para la OMS, "se dispone de poca información detallada para caracterizar plenamente el riesgo global de estos casos de enfermedades respiratorias en los niños", pero con "la llegada de la temporada de invierno, se esperaba una tendencia al aumento de las enfermedades respiratorias".

Varios expertos hacen mención de las repercusiones del primer invierno desde la interrupción de las restricciones anticovid en China, y la falta de inmunización infantil como causas probables del aumento de las infecciones.

"China vivió un confinamiento mucho más largo y más estricto que otros países, por lo cual (el aumento de enfermedades respiratorias) era esperable", afirma el profesor François Balloux, del University College of London, en el Science Media Centre (SMC) británico. "Hasta que no haya nuevas pruebas, no hay razón para sospechar la aparición de un nuevo patógeno", añade.

"Hay muy poca información como para realizar una evaluación definitiva. Por lo que sabemos no es una epidemia causada por un nuevo virus, sino habría muchas más infecciones en adultos", dijo, por su parte, Paul Hunter, de la universidad británica de East Anglia. "Las pocas infecciones comunicadas en adultos sugieren una inmunidad (general) nacida de una exposición anterior", destaca.

Mientras los hospitales están desbordados de pacientes que padecen "neumonía no diagnosticada", The Epoch Times informó estos días que nueve académicos de renombre han muerto en el transcurso de una semana. Si bien se desconoce la causa de sus muertes, el medio señala que todos murieron en el hospital mientras el país lucha contra las enfermedades.

ds