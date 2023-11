Cientos de casos en China y la OMS en alerta: qué se sabe sobre el brote de una neumonía desconocida

En medio de un preocupante brote de una misteriosa neumonía que afecta especialmente a niños, China dijo que no existen "patógenos inusuales o nuevos" en las enfermedades respiratorias que se propagan en Beijing y otras ciudades del norte. La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, está en estado de alerta y pidió a la población a vacunarse, usar barbijos, distanciarse socialmente y hacer cuarentenas preventivas.

El norte de China está registrando un aumento de "enfermedades similares a la gripe" desde mediados de octubre en comparación con el mismo período de los tres años anteriores. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Beijing dijo que hubo más de 3.500 casos de "infección respiratoria" solo en el hospital infantil de la ciudad a principios de octubre, según Radio Free Asia.

Según se informa, los hospitales están actualmente "abrumados con niños enfermos" que presentan síntomas como inflamación de los pulmones y fiebre alta, pero no tos. Pero las autoridades sanitarias dijeron a la OMS "que no se detectó ningún patógeno nuevo o inusual ni presentaciones clínicas inusuales, incluso en Beijing y Liaoning".

Inflamación pulmonar y fiebre alta: una misteriosa neumonía está dejando cientos de enfermos en China

La Comisión Nacional de Salud de China explicó que el aumento de las enfermedades respiratorias se debió al levantamiento de las restricciones de Covid-19 y a la circulación de patógenos conocidos, como la influenza y las infecciones bacterianas comunes que afectan a los niños, incluida la neumonía por (Mycoplasma pneumoniae), un patógeno que puede causar dolor de garganta, fatiga y fiebre.

Se trata del "mencionado aumento general de enfermedades respiratorias debido a múltiples patógenos conocidos". Se observaron patrones similares en todo el mundo a medida que las medidas adoptadas para reducir la propagación del Covid interrumpieron la propagación de virus estacionales típicos, como la gripe y el VRS. Como resultado, la inmunidad contra estos microbios disminuyó en todas las poblaciones, lo que significa que las personas eran más vulnerables a los microbios a medida que se levantaban las medidas.

"Neumonía no diagnosticada": hospitales reciben cientos de pacientes y miles de llamadas al día

La capital china, Beijing, situada en el norte del país, está experimentando actualmente una ola de frío y se espera que las temperaturas caigan muy por debajo de cero grados el viernes. La ciudad "entró en una temporada de alta incidencia de enfermedades infecciosas respiratorias", dijo Wang Quanyi, subdirector y experto epidemiológico jefe del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Beijing.

En ese contexto, las autoridades sanitarias detectaron decenas casos de " neumonía no diagnosticada" en varios hospitales de Beijing y de Liaoning, una provincia situada a 800 kilómetros al noreste de la capital, donde las instalaciones sanitarias están "abrumadas por niños enfermos" y las clases están a punto de ser suspendidas, según informes de la prensa local.

Un ciudadano de Beijing dijo: "Muchos, muchos están hospitalizados. No tosen y no tienen síntomas. Simplemente tienen temperatura alta y muchos desarrollan nódulos pulmonares".

Las imágenes en el hospital infantil del Instituto de Pediatría muestran escenas preocupantes de padres y niños haciendo enormes filas para ser atendidos. Los menores infectados presentan inflamación pulmonar y fiebre alta, pero no tos ni otros síntomas que indiquen gripe, virus respiratorio sincitial (VRS) u otras enfermedades respiratorias.

La OMS en alerta por brotes de neumonía no diagnosticada en China que afecta a los niños

Una madre de apellido Zhang acompañó a su hijo de nueve años, que tosía, y dijo que había enfermado de neumonía por micoplasma. "Realmente hay muchos niños que se han contagiado recientemente", dijo. "¡Por supuesto que eso me preocupa!"

Li Meiling, de 42 años, había llevado al hospital a su hija de ocho años, quien, según ella, padecía el mismo tipo de neumonía. "Es cierto que muchos niños de su edad padecen esto en este momento", dijo, aunque también consideró "normal que haya más casos de enfermedades respiratorias. Es por la temporada".

El Dr. Hua Shaodong, pediatra del Hospital Infantil de Beijing, dijo al China Daily: "Hay un número constante de pacientes que desarrollan casos graves, pero hay muy pocos casos críticos y hasta ahora no hay muertes relacionadas. El promedio de días en el hospital para los pacientes hospitalizados es de entre siete y 14 días".

En tanto, un miembro del personal del Hospital de la Amistad de Beijing dijo que hay una espera de 24 horas para atender los casos de emergencia: "Las llamadas que llegan hoy no se verán hasta mañana... estamos atendiendo más de 1.000 llamadas al día", dijo el trabajador.

"Los padres cuestionan si las autoridades estaban encubriendo la epidemia"

Un informe del medio taiwanés FTV News, que decía que "los padres cuestionaron si las autoridades estaban encubriendo la epidemia", provocó una alerta de ProMed, un sistema de vigilancia de enfermedades que de manera similar hizo sonar la alarma sobre una infección misteriosa en Wuhan en los últimos días de 2019, que luego surgiría como la pandemia de Covid-19.

"Este informe sugiere un brote generalizado de una enfermedad respiratoria no diagnosticada... No está del todo claro cuándo comenzó este brote, ya que sería inusual que tantos niños se vieran afectados tan rápidamente", dijo el ProMed el 21 de noviembre. "El informe no dice que ningún adulto se haya visto afectado, lo que sugiere cierta exposición en las escuelas. ProMed espera información más definitiva sobre la etiología y el alcance de esta preocupante enfermedad en China".

La doctora Jennifer Nuzzo, epidemióloga y directora del Centro de Pandemias de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Brown, dijo que la noticia era "alarmante": "Ver un mayor número de personas que acuden a cualquier hospital es, por supuesto, alarmante. Puede que no sea algo fuera de lo común... pero cada vez que vemos gente yendo al hospital, tenemos motivos para preocuparnos".

El profesor Francois Balloux, del Instituto de Genética de la University College of London, dijo por su parte que el misterioso brote probablemente se debía a diferentes patógenos respiratorios como el VRS o la gripe, o a la bacteria Mycoplasma pneumoniae, que generalmente es "bastante inofensiva". Agregó que la "gran ola" de infecciones infantiles se produce en medio del primer invierno del país después de largos confinamientos, que habrán "reducido drásticamente la circulación de virus respiratorios".

La doctora Krutika Kuppalli, especialista en enfermedades infecciosas del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, dijo que realizar pruebas y hacer públicos los resultados era vital, agregando que la enfermedad "podría ser cualquier cosa". "Necesitamos más información sobre los síntomas, la epidemiología y lo que se ha probado", dijo.

Cuatro años después del inicio de la pandemia, la OMS continúa pidiendo transparencia a China

Durante el transcurso de la pandemia de Covid-19, la OMS criticó repetidamente a las autoridades chinas por su falta de transparencia y cooperación, pero unos cuatro años después de que se detectaran por primera vez casos en torno al mercado de alimentos de Wuhan, todavía existe un acalorado debate sobre los orígenes del coronavirus.

Los científicos están divididos entre dos teorías principales sobre la causa: un escape de un laboratorio en la ciudad donde se estudiaban dichos virus y un animal intermedio que infectó a la gente en un mercado local.

A principios de este año, los expertos de la OMS dijeron que estaban seguros de que Beijing tenía muchos más datos que podrían arrojar luz sobre los orígenes de Covid, y calificaron de imperativo moral compartir la información.

Un equipo de especialistas dirigido por la OMS y acompañado por colegas chinos investigó China a principios de 2021, pero no hubo ningún equipo que haya podido regresar desde entonces y los funcionarios de la OMS han pedido repetidamente datos adicionales. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cree que llegar al fondo del misterio podría ayudar a evitar futuras pandemias.

Ante la nueva situación la OMS dijo que está en contacto con médicos y científicos en un intento por comprender lo que sucede en China e instó a la población a "seguir medidas para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias".

Estas medidas incluyen "vacunación recomendada; mantener distancia con las personas enfermas; quedarse en casa cuando está enfermo; hacerse pruebas y recibir atención médica según sea necesario; usar máscaras según corresponda; asegurar una buena ventilación; y lavado regular de manos", afirmó la OMS.

