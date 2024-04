Quién es y cómo piensa Edmundo González, el único candidato opositor a Maduro en las elecciones de Venezuela

Las elecciones presidenciales en Venezuela toman otro ritmo con un nuevo candidato opositor que surgió después de las proscripciones del régimen de Nicolás Maduro a las postulantes rivales, especialmente los que tenían mayores posibilidades de derrotarlo en los comicios del próximo 28 de julio.



Justo antes del cierre de las candidaturas, el diplomático de 74 años, Edmundo González Urrutia, fue designado por unanimidad como representante de la Mesa de Unidad Democrático (MUD), una coalición conformada por liberales, socialcristianos, socialistas y conservadores.

Esta decisión llegó después de un extenso debate entre diez partidos políticos, quienes finalmente respaldaron a González Urrutia. Además, cuenta con el respaldo de las dos candidatas que el chavismo impidió inscribir en estos comicios, María Corina Machado y Corina Yoris, dos figuras claves.

Estados Unidos reactivó las sanciones al petróleo y el gas de Venezuela por hacer una “campaña de acoso” a la oposición

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De esta manera, la oposición logra unirse para enfrentarse a Maduro, quien busca una reelección que lo mantenga en el poder por otros seis años, sumando un total de 11 años en el cargo.

"Venezolanos, avanzamos!", escribió María Corina Machado en X. La dirigente liberal le levantó la mano. Su apoyo es crucial para tener alguna chance de triunfo, tras arrasar en octubre pasado en las primarias de la PUD, con más del 90% de los votos.

Quién es el candidato que busca sacar a Maduro del poder

Nacido en La Victoria, estado Aragua (centro-norte), Edmundo González Urrutia es un diplomático de carrera y analista internacional que siempre mantuvo un perfil bajo. Aunque lideró la coordinación de la oposición, optó por evitar confrontaciones políticas innecesarias.

En su carrera como diplomático, se destacó por haber sido nombrado embajador de su país en Argelia (1991-1993) y en Argentina (1998-2002), durante los primeros años de Hugo Chávez al mando del país. Ahora, por primera vez aspirante a un cargo de elección popular, dice a la AFP que asume este "desafío" sin "aspiraciones personales". Asimismo, reconoce que “nunca había pensado estar en esta posición".

"Esta es mi contribución a la causa democrática... Yo hago esto con desprendimiento, como una contribución a la unidad", señala el victoriano.

Nicolás Maduro tildó de "arrastrado" a Javier Milei por alinearse con Israel

Aunque subraya que su participación en las fuerzas opositoras es de larga data, González estuvo hasta ahora en la sombra.

"El mayor activo de Edmundo González es su desconocimiento (entre la población), porque implica un nivel muy bajo de rechazo y mucha posibilidad de crecimiento ante el rechazo (en encuestas) a Maduro", señaló por su parte Omar Vásquez Heredia, doctor en ciencias políticas e investigador.

Además, lo que tiene a favor es el apoyo unánime de la oposición, especialmente de Corina Machado, favorita en las encuestas y la líder indiscutible del antichavismo. González, de hecho, explica que Machado será la cara visible de la campaña. Y "cuando se pueda", dice el candidato, "probablemente la acompañe en alguna que otra actividad".

"Todos están haciendo un esfuerzo unitario para no solo dar la sensación, sino la impresión de que somos una candidatura unitaria que busca la transición", remarcó. Y agregó: “Estamos en un momento en que este régimen no nos juega muy bien. Para ellos no somos adversarios, sino enemigos".

La PUD decidió el 19 de abril pasado ratificar su postulación y de sopetón se convirtió en el candidato de la oposición, aunque sin perder el bajo perfil. Ergo, González no estuvo en el anuncio y tampoco reaccionó en sus redes sociales, inactivas desde 2017, salvo una corta publicación en X, el 31 de marzo, días después de inscribirse como "candidato tapa", para advertir que alguien se había "tomado la libertad de abrir una cuenta no autorizada".

"En julio de este año tendremos una nueva realidad política en Venezuela y el gobierno tendrá que admitir esa nueva realidad, enfrentarla y tomar las decisiones que corresponden", sostiene, abierto a una "negociación" en la transición. "Son situaciones complejas que tenemos que afrontar serenamente, con mente fría, pie de plomo y mucha capacidad de diálogo".

Aunque no teme un fraude electoral -como denunció la oposición en las presidenciales de 2018-, asegura que la PUD está "preparada para todos los escenarios" y pide a la comunidad internacional estar "atenta".

"Queremos votar": millones de venezolanos en el exterior denuncian trabas para registrarse para votar

Sin embargo, quedan tres meses para la elección y su candidatura es frágil, en medio de los obstáculos que el poder coloca en el camino de la oposición.

"Vamos a centrar nuestro trabajo en una campaña que propicie el reencuentro de los venezolanos, el regreso de los exiliados políticos. La transición implica eso, la recuperación económica del país y la recuperación de la democracia", sostiene.

En su primer mensaje grabado y difundido en las redes sociales, González Urrutia expresó su pensamiento: “Apostamos por una Venezuela de todos donde nadie sienta temor a ser perseguido por sus ideas. Una Venezuela con justicia donde se garantice la autonomía e independencia de los poderes públicos”.

Y agregó: “Estamos comprometidos a llevar adelante una transición en la que se garantice la libertad de los presos políticos, el retorno de los exiliados y de todos los venezolanos que se han ido y quieran regresar”.

González Urrutia respaldado por Lula y Petro

La presencia de González Urrutia en estas elecciones tuvo el respaldo de dos aliados regionales de Maduro, un dato significativo para buscar una salida democrática a la crisis venezolana.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva y el colombiano Gustavo Petro venían cuestionando los impedimentos que ponía Maduro a los representantes de la oposición. Ahora fueron más allá elogiando la presencia de un candidato unitario rival.

“Es una cosa extraordinaria. La oposición se reunió y está presentado un candidato único”, dijo Lula en rueda de prensa. E insistió en que las elecciones deben ser “transparentes” y en que el resultado de los comicios deberá ser reconocido por todos.

Petro, por su parte, pidió efectuar un plebiscito junto con las elecciones con el objetivo de sellar un “un pacto democrático” donde el perdedor tenga “certeza y seguridad sobre su vida y garantías políticas”.

Candidatos presidenciales de Venezuela

El 28 de julio es el día de votación dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) tal como habían acordado gobierno y oposición en mesa de diálogo.

Los votantes venezolanos podrán elegir a su nuevo presidente entre Maduro, González y candidatos de menor peso que forman parte de 3 grandes bloques políticos en el país.

El primer bloque, hoy gobernante y sin aparente dispersión de sus votantes, es el chavismo, que, sin embargo, no aparece favorecido en las encuestas publicadas antes de las postulaciones aceptadas por el Consejo Nacional Electoral, según sus análisis. Se trata de Nicolas Maduro, quien se siente fuerte en el poder y proyecta, con estas nuevas elecciones, extender su mandato hasta 2030.

Senadores de Estados Unidos instan a Joe Biden a reimponer las sanciones a Maduro y Venezuela

Maduro cuenta con los apoyos en el tarjetón del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pulmón de su bloque, y de una decena de aliados, algunos de ellos intervenidos judicialmente, como Podemos, Tupamaro y el Partido Comunista de Venezuela.

El otro gran bloque representado en el tarjetón de la presidencial en Venezuela es la oposición tradicional, de partidos y dirigentes que han antagonizado al chavismo gobernante este siglo y que se ubican en el otro extremo del mapa político.

Es la opción más favorecida en las encuestas previas a la inscripción de candidaturas y donde se concentran los liderazgos de la libertaria María Corina Machado. Este bloque del antichavismo denunció impedimentos del poder electoral para poder postular a un candidato unitario, especialmente contra Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos, y su candidata sustituta Corina Yoris. Esta oposición inscribió a última hora al mencionado anteriormente Edmundo González Urrutia en la de la Mesa de la Unidad Democrática.

El tercer bloque de la oferta electoral se concentra en otros candidatos situados entre el chavismo y la oposición, conocidos como alacranes por considerarse que figuran como opositores pero que son cercanos al oficialismo y otros de espacios que han sido intervenidos judicialmente. Suelen dialogar públicamente con el gobierno, están confrontados con los extremos de la oposición y firmaron el llamado Acuerdo de Caracas.

Benjamín Rausseo, un humorista y empresario mejor conocido por su alias de “Er Conde”, lidera este bloque como independiente y una intención de voto que ronda el 5 % de la firma encuestadora Poder y Estrategia.

Antonio Ecarri, un abogado que se distancia del chavismo y de la vieja clase política de la oposición, es otro de sus integrantes, si bien no superaba el error muestral de 2 % en febrero, pero que pudiera registrar un mejor posicionamiento en campaña.

Luis Eduardo Martínez Martínez, fue postulado por la facción judicializada de Acción Democrática (AD), el Movimiento Republicano (MR) y Bandera Roja (BR), también intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Martínez recibió el apoyo de los excandidatos Juan Carlos Alvarado (Copei) y Luis Ratti (Partido de Derecha Democrática), quienes declinaron en sus aspiraciones en su favor.

Claudio Fermín fue postulado por el Partido Soluciones. Es sociólogo y exalcalde del municipio Libertador de Caracas entre 1989 y 1992. Se ha postulado como candidato a la presidencia en tres ocasiones.

Javier Bertucci fue postulado por el Partido El Cambio. Bertucci, de 54 años, es un pastor cristiano, actualmente diputado de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista electa en 2020. Fue candidato en las elecciones presidenciales de 2018 cuestionadas por la comunidad internacional.

José Brito fue postulado por los partidos Primero Venezuela, Venezuela Unida y Unidad Visión Venezuela. Es diputado de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista electa en 2020. Fue expulsado, a finales del 2019, del partido Primero Justicia (intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia), tras ser señalado de haber hecho gestiones desde la Comisión de Contraloría de la AN para evitar que continuaran investigaciones contra empresarios señalados de corrupción vinculados al chavismo.